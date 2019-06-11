Она продлится до 30 июня
Горожан приглашают на выставку пленэрных работ «Любовь моя - Улан-Удэ», которая проходит в музее истории Улан-Удэ.
Бурятское республиканское отделение Союза художников России с 18-31 мая 2019 года провело городской пленэр. К участию в пленэре были приглашены профессиональные художники, учащиеся художественных отделений образовательных учреждений города, детских школ искусств и любители изобразительного искусства.
Выставка проходит с 7 по 30 июня.
В Улан-Удэ проходит выставка пленэрных работ
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