На Байкале в Бурятии окольцевали 548 птиц

Работа точки кольцевания в Танхое завершена



Работа точки кольцевания в посёлке Танхой Кабанского района Бурятии завершена. Об этом сообщается в официальной группе станции кольцевания птиц «Байкальская» (Байкальский заповедник) в соцсети.



- 5 июня мы закрыли точку кольцевания в Танхое. За время работы (18.05-05.06) было окольцовано 548 птиц 37 видов. Возвратов от 2016 года было два - пухляк и БПД. В общем, видовой состав от станционного не отличается, а вот соотношение видов - очень даже да, - с юмором отметили сотрудники.



