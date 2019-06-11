Работа точки кольцевания в Танхое завершена
Работа точки кольцевания в посёлке Танхой Кабанского района Бурятии завершена. Об этом сообщается в официальной группе станции кольцевания птиц «Байкальская» (Байкальский заповедник) в соцсети.
- 5 июня мы закрыли точку кольцевания в Танхое. За время работы (18.05-05.06) было окольцовано 548 птиц 37 видов. Возвратов от 2016 года было два - пухляк и БПД. В общем, видовой состав от станционного не отличается, а вот соотношение видов - очень даже да, - с юмором отметили сотрудники.
На Байкале в Бурятии окольцевали 548 птиц
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