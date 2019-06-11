«Город невест» привёз 4 комедии в Приангарье

В Иркутск приехал театр из Иваново



Гастроли Ивановского областного драматического театра состоятся с 11 по 15 июня на сцене Иркутского академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Приангарья.



Ивановские артисты привезли в Иркутск пять спектаклей. Гастроли откроются драматической притчей «Лавина» современного драматурга Тунджера Джюдженоглу, которого называют «турецким Чеховым». Украшением гастрольной афиши станут беспроигрышные классические комедии «Бальзаминовъ» по пьесе русского автора Александра Островского и «Безумный день, или Женитьба Фигаро» французского драматурга Пьера Бомарше. Все три постановки предназначены для зрителей старше 12 лет.



В гастрольном репертуаре Ивановского областного драматического театра также две современные комедии – хорошо знакомая иркутскому театралу постановка «Ужин по-французски» Марка Камолетти и история «Палтус вкрутую» по пьесе американских сатириков Джона Чэпмена и Дейва Фримена. На оба спектакля ждут зрителей старше 16 лет.



Гастроли являются обменными. Они проходят в рамках федеральной программы «Большие гастроли» при участии Федерального центра поддержки гастрольной деятельности и Министерства культуры Российской Федерации. С ответным визитом в город Иваново Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова отправится с 24 по 28 сентября. Артисты представят пять спектаклей. Это классические постановки – «Евгений Онегин» Александра Пушкина, «Тартюф» Жана-Батиста Мольера и «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира, а также комедии – «Комната невесты» российского драматурга и писателя Валентина Красногорова и «Не верь глазам своим» французских авторов Жан-Жака Брикёра и Мориса Ласега.



В рамках «Больших гастролей» в этом году на условиях софинансирования из средств областного бюджета состоится ещё ряд обменных гастролей, участие в которых примет Иркутская область. Так, в Иваново отправится Иркутский областной театр кукол «Аистёнок», а Иркутск посетит Ивановский областной театр кукол. Черемховский драматический театр имени В. П. Гуркина проведёт обменные гастроли с Театром драмы Уссурийского городского округа имени В. Ф. Комиссаржевской.

