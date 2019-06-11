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По Улан-Удэ проедет «донорский» трамвай

По Улан-Удэ проедет «донорский» трамвай
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В общественном транспорте пройдёт акция «Спасибо, донор!»

В Улан-Удэ отметят Всемирный день донора. 14 июня в рамках празднования Бурятская республиканская станция переливания крови совместно с МУП «Управление трамвая» проводят акцию «Спасибо, донор!».

С помощью акции организаторы намерены повысить уровень осведомлённости населения в вопросах безвозмездного донорства крови в Бурятии.

В программе мероприятия чествование почётных и активных доноров, выступление артистов, интеллектуальная игра, флешмоб «Живи в ритме танца».

Акция пройдёт 14 июня в 11:40 по пути следования трамвая №2 (кольцевой маршрут). Всех желающих приглашают принять участие.
трамвай Донорство крови
 
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