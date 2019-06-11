В Улан-Удэ школьникам торжественно вручили паспорта

Торжественное мероприятие прошло накануне Дня России



В преддверии празднования Дня России в управлении МВД России по Улан-Удэ состоялось торжественное вручение главного документа гражданина Российской Федерации



Паспорта вручал начальник управления подполковник полиции Дмитрий Семенов.



Паспорта получили подростки из Железнодорожного, Октябрьского и Советского районов города. Вместе с документом школьникам были вручены небольшие памятные подарки, сообщает МВД по Бурятии.



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