Торжественное мероприятие прошло накануне Дня России
В преддверии празднования Дня России в управлении МВД России по Улан-Удэ состоялось торжественное вручение главного документа гражданина Российской Федерации
Паспорта вручал начальник управления подполковник полиции Дмитрий Семенов.
Паспорта получили подростки из Железнодорожного, Октябрьского и Советского районов города. Вместе с документом школьникам были вручены небольшие памятные подарки, сообщает МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ школьникам торжественно вручили паспорта
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