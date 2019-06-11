В Улан-Удэ выбрали самых красивых девочек

В фестивале приняли участие 44 начинающие модели. В каждой из трёх возрастных категорий – от 3 до 5 лет, от 6 до 10 и от 11 до 17 – жюри определило победительницу, а также вице-мисс, первую вице-мисс, вторую вице-мисс и третью вице-мисс.















- Фестиваль состоял из двух этапов. Первый – шоу талантов. Девочки выступали с вокальными номерами, играли на фортепиано, танцевали, читали прозу, рисовали. Этот этап показал, насколько уникальна и неповторима каждая участница. А во втором девочки приняли участие в дефиле, облачившись в одежду от модных магазинов города. На конкурсе было более 40 детей и в каждой возрастной категории их отметили титулами и номинациями. Девочки в восторге! Моделям вручали дипломы, короны, ленты, призы и подарки. Это непередаваемое чувство – видеть в их глазах восторг, радость и счастье. Такие моменты запомнятся навсегда! – рассказала «Байкал-Daily» организатор конкурса Виктория Борисова.





По словам директора детской школы моделей, за несколько месяцев обучения многие подопечные изменились до неузнаваемости. Они побороли стеснение, комплексы, приобрели уверенность в себе, приобрели красивую осанку.





























2 июня на сцене Русского драматического театра имени Бестужева в Улан-Удэ состоялся первый в истории республики детский фестиваль красоты и талантов «Краса Бурятии Kids». Организовала конкурс одноимённая школа моделей.Победительницами в средней и младшей группах стали юные улан-удэнки Айсана Дамшаева и Алиса Хараева.В старшей группе за звание самой красивой боролись 16 претенденток. В финале, как на взрослом конкурсе красоты, осталось лишь двое. Корона досталась Елизавете Калашниковой.