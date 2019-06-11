Приангарье отпразднует Троицу в качугской Анге

Общество, Фото: пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области

Участники совершат троичные обряды и пройдут Троичный ход



Иркутская область отметит народный праздник «Троица» 16 июня в селе Анга Качугского района. В нём примут участие 12 муниципальных образований. Это города Саянск, Свирск, Черемхово, Ангарский городской округ, Иркутск, а также Жигаловский, Заларинский, Иркутский, Качугский, Куйтунский, Баяндаевский, Эхирит-Булагатский районы.



В этот день состоятся выступления 39 самодеятельных коллективов – вокальных ансамблей, хоров, хореографических и инструментальных коллективов. Всего 334 участника. Также будет организована выставка работ 60 мастеров декоративно-прикладного искусства. На выставке представят различные виды ремёсел, в том числе художественную обработку бересты и дерева, вышивку, лозоплетение, соломоплетение, гончарное искусство.



Для гостей будут работать три интерактивные площадки. В программе «Золотые ворота» запланировано проведение мастер-класса по изготовлению зелёного ангела, игровая программа с традиционными народными играми для детей. На площадке «Троичные обряды» пройдёт выступление творческих коллективов и демонстрация театрализованных обрядов с вовлечением зрителей – украшение берёзки, завивание, кумление, троицкие хороводы, плетение венков. Все обряды выстроены в хронологическом порядке. В интерактивной зоне «Молодецкие забавы» пройдут народные игрища и забавные состязания. Клуб реконструкции сибирского танца проведёт занятие по старинным плясам.



В 14:30 часов все участники праздника совершат Троичный ход – спустятся к воде для совершения обрядов – топление берёзы, прощание с берёзой, бросание венков в реку.



Организаторами масштабного события выступили областной Дом народного творчества и отдел культуры Качугского района. Об этом сообщает пресс-служба учредителя мероприятия – министерства культуры и архивов Иркутской области.

