Шестилетний каратист из Бурятии поехал на турнир в Китай

Общество, Фото: пресс-служба Министерства спорта и молодёжной политики РБ

Детская сборная по киокусинкай примет участие в чемпионате «Звезда Востока»



Сегодня юные каратисты из Бурятии отправились на международный турнир по киокусинкай «Звезда Востока». Соревнования пройдут с 13 по 17 июня в китайском городе Фуюань.



Несмотря на то, что самому юному участнику всего 6 лет, за плечами каждого из этих ребят более двух лет тренировок. С сентября по май они целенаправленно готовились к этому турниру, а это шесть изнуряющих тренировок в неделю с одним лишь выходным. Отрабатывание техники, физическая подготовка, строгая дисциплина на татами.



Для младших каратэк это будет их первое серьёзное испытание в спортивной карьере. В случае их успеха на соревновании они получат право принять участие в другом международном турнире в Монголии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта и молодёжной политики РБ.

