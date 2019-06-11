«Мисс мира» оценила пандус в Иволгинском дацане Бурятии

Ксения Безуглова, общественно-политический деятель, обладательница титула «Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках, побывала накануне в Иволгинском дацане. Об этом сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России.
Почётная гостья поклонилась XII Пандито Хамбо Ламе Даши Доржи Этигэлову. Кроме того, она получила благословления главы буддистов России, XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева и Кунделин Тацак Ринпоче.
Также Ксения Безуглова проверила и оценила новый пандус, сделанный к Цогчен дугану Иволгинского дацана.
- Ксения была рада, что теперь может сама без посторонней помощи попасть в дуган, - отмечают в Сангхи России.
Ксения Безуглова надеется, что в будущем по всей России в религиозных учреждениях всюду будет безбарьерная среда.
«Мисс мира» на коляске недавно отпраздновала свой день рождения на Байкале.
- Мой день явления, он всегда особенный, и если спросить, каким был самый-самый, то, вероятно, я растеряюсь... Но этот день на Байкале с любимыми, гитарой и, конечно же, омулем останется первым в списке незабываемых, уникальных, неповторимых, - написала она на своей странице в «Инстаграме».
Как сообщал «Байкал-Daily», Ксения Безуглова приезжала в Бурятию в 2016 году. Она посетила молебен в Еравнинском районе в долине реки Маракта. Также общественница встретилась с паломниками и посмотрела детское представление от талантливых школьников сёл Еравнинского района.
В 2014 году в Бурятию Ксения проинспектировала Улан-Удэ на доступность для инвалидов.