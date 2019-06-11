1 июля 2019 года вступают в силу новые правила финансирования объектов долевого жилищного строительства
С этого времени строительные компании не смогут пользоваться деньгами дольщиков вплоть до момента сдачи готового дома. Переданные дольщиками деньги будут храниться в уполномоченных банках на специальных счетах эскроу.
- К уполномоченным банкам предъявляются жёсткие требования – они должны иметь универсальную лицензию, высокий кредитный рейтинг, участвовать в системе страхования вкладов. Список уполномоченных банков можно проверить на сайте Банка России www.cbr.ru. Средства на счетах эскроу в размере до 10 млн рублей застрахованы государственной системой страхования вкладов, - сообщили в пресс-служба Национального банка Бурятии.
Источниками финансирования для застройщиков будут собственные средства и банковские кредиты. Кредиты они смогут взять в уполномоченных банках на специальных льготных условиях. В случае банкротства застройщика покупатели могут в любой момент забрать внесенную сумму – для этого не потребуется никаких дополнительных действий. А если договор был заключен до 1 июля 2019 года и деньги заплачены напрямую строительной компании, то возмещение при банкротстве застройщика дольщики получат по «старой» схеме – через государственный Фонд защиты прав дольщиков.
Финансирование с использованием счетов эскроу не распространяется на новостройки, которые соответствуют установленным правительством критериям. Первый критерий заключается в том, что степень готовности проекта не должна составлять менее 30%. Второй – число оформленных договоров долевого участия должно подтверждать продажу, как минимум, 10% общей площади строящегося дома, уточнили в Нацбанке Бурятии.
Нацбанк Бурятии рассказал о новом механизме финансирования долевого строительства
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