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Сурхарбан пройдёт в Иркутской области 28 и 29 июня

Сурхарбан пройдёт в Иркутской области 28 и 29 июня
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Более 700 спортсменов подали заявки на участие в соревнованиях

Иркутский областной культурно-спортивный праздник «Сурхарбан-2019» пройдёт в селе Баяндай 28 и 29 июня.

– Более 700 спортсменов из шести районов УОБО, Ольхонского района и города Свирска уже подали заявки на участие в Сурхарбане, - сообщил руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев в ходе рабочей поездки в Баяндаевский район.

Спортивная программа будет представлена 10 видами спорта: это бурятская национальная борьба, стрельба из бурятского национального лука, конный спорт, лёгкая атлетика, футбол, гиревой спорт, волейбол, бурятские шахматы шатар, шахматы и шашки. Кроме того, впервые вне зачёта на площадке областного Сурхарбана будет проведён турнир по бурятской национальной игре «Шагай наадан».

Сурхарбан по традиции включает в себя театрализованное открытие праздника, фестиваль команд КВН, концерт ансамбля «Степные напевы». В этом году впервые будет организован флешмоб «Ёхор собирает друзей». На территории Баяндаевского музея под открытым небом, где расположены бурятская юрта, русская изба и белорусская усадьба, состоится конкурс фольклорных коллективов «Зоохэй наадан» («Сметанная вечеринка»).

Театрализованное открытие культурно-спортивного праздника будет проходить под общей темой: «Сурхарбан – праздник поющей стрелы!». В театрализации примут участие лучшие фольклорные и хореографические коллективы районов округа, государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы». Всего в театрализации будет задействовано 350 человек.

28 июня на ипподроме пройдёт IV региональный этнофестиваль конной культуры. Этнофестиваль впервые проводится в рамках Сурхарбана. Фестиваль начнётся с конного парада по улицам села Баяндай. Выставка «Лошадь в жизни бурят» будет представлена в юрте. В конкурсе «Раритетная конская амуниция» участники представят старинные изделия конского убранства. Участники конкурса «Морин эрдэни» («Драгоценность лошади») должны представить конское убранство (снаряжение) и исполнить «мориной соло» (хвалебная песнь коню). Вниманию зрителей будут представлены верховые игры, конная эстафета. Фестиваль будет способствовать формированию туристического имиджа округа и развитию конно-верхового туризма, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии Сурхарбан пройдёт 29 и 30 июня. В этом году из-за дефицита хребтовых костей пришлось отказаться от популярного турнира по их разбиванию.
Сурхарбан
 
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