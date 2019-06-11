Сурхарбан пройдёт в Иркутской области 28 и 29 июня

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Школьников Улан-Удэ сводили в музей истории вневедомственной охраны Общество, Традиционно в преддверии важных государственных праздников, памятных дат в музее истории управления Росгвардии проходят экскурсии для школьников, студентов ВУЗов и ССУЗов