В Селенге в Бурятии превышен уровень нефтепродуктов и фосфатов

В Бурятии назвали места, где купаться опасно



Ежегодно в преддверии и в течение всего летнего купального сезона управление Роспотребнадзора по Бурятии проводит мониторинг качества воды в водоёмах.



На 7 июня обследованы реки Селенга, Желтура, Джида, Хилок, Бичурка, Уда, Кяхтинка, Киран, Чикой, Желтура; озёра Байкал, Хонхолойское, Котокель, карьеры в посёлках Авиазавод и Тулунжа в местах купания и отдыха населения.



- Исследована 171 проба воды водоёмов, из них 47,3 % не соответствуют по санитарно-химическим показателям, 19,7 % - по микробиологическим, - отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



В результате установлено превышение гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям:



- в воде озера Хонхолойское вблизи села Хонхолой, реки Хилок вблизи села Подлопатки, реки Чикой вблизи села Большая Кудара, в реке Селенга в селе Тарбагатай по содержанию железа;



- в озере Байкал в районе пляжа села Горячинск, в реке Селенга в селе Вознесеновка, в Улан-Удэ, посёлке Заречный, в карьерах в посёлках Авиазавод и Заречный по уровню окраски;



- в реке Уда в Улан-Удэ по уровню железа и окраски;



- в озере Котокель вблизи села Черемушки, Ярцы, в реке Уда в районе посёлка Площадка в Улан-Удэ по уровню окраски, железа и аммиака;



- в реке Киран вблизи села Киран - по уровню ХПК, железа;



- в реке Кяхтинка в Кяхте по уровню ХПК и аммиака;



- в реке Селенга в селе Сотниково по уровню окраски, запаха, аммиака, БПК5, ХПК, нефтепродуктов, фосфатов и фтора.



Зарегистрировано превышение гигиенических нормативов по микробиологическим показателям в воде озера Хонхолойское в селе Хонхолой, реки Киран в селе Киран, Кяхтинки в Кяхте, реки Чикой вблизи села Большая Кудара, рек Уда и Селенга в Улан-Удэ и Сотниково



Управление Роспотребнадзора по республике предупреждает население, что купание, занятия спортом и отдых на водоёмах, не отвечающих санитарным требованиям, опасно для здоровья.







