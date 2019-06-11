В Бурятии назвали места, где купаться опасно
Ежегодно в преддверии и в течение всего летнего купального сезона управление Роспотребнадзора по Бурятии проводит мониторинг качества воды в водоёмах.
На 7 июня обследованы реки Селенга, Желтура, Джида, Хилок, Бичурка, Уда, Кяхтинка, Киран, Чикой, Желтура; озёра Байкал, Хонхолойское, Котокель, карьеры в посёлках Авиазавод и Тулунжа в местах купания и отдыха населения.
- Исследована 171 проба воды водоёмов, из них 47,3 % не соответствуют по санитарно-химическим показателям, 19,7 % - по микробиологическим, - отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
В результате установлено превышение гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям:
- в воде озера Хонхолойское вблизи села Хонхолой, реки Хилок вблизи села Подлопатки, реки Чикой вблизи села Большая Кудара, в реке Селенга в селе Тарбагатай по содержанию железа;
- в озере Байкал в районе пляжа села Горячинск, в реке Селенга в селе Вознесеновка, в Улан-Удэ, посёлке Заречный, в карьерах в посёлках Авиазавод и Заречный по уровню окраски;
- в реке Уда в Улан-Удэ по уровню железа и окраски;
- в озере Котокель вблизи села Черемушки, Ярцы, в реке Уда в районе посёлка Площадка в Улан-Удэ по уровню окраски, железа и аммиака;
- в реке Киран вблизи села Киран - по уровню ХПК, железа;
- в реке Кяхтинка в Кяхте по уровню ХПК и аммиака;
- в реке Селенга в селе Сотниково по уровню окраски, запаха, аммиака, БПК5, ХПК, нефтепродуктов, фосфатов и фтора.
Зарегистрировано превышение гигиенических нормативов по микробиологическим показателям в воде озера Хонхолойское в селе Хонхолой, реки Киран в селе Киран, Кяхтинки в Кяхте, реки Чикой вблизи села Большая Кудара, рек Уда и Селенга в Улан-Удэ и Сотниково
Управление Роспотребнадзора по республике предупреждает население, что купание, занятия спортом и отдых на водоёмах, не отвечающих санитарным требованиям, опасно для здоровья.
В Селенге в Бурятии превышен уровень нефтепродуктов и фосфатов
Общество, Фото:
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