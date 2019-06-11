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В Бурятии проходят зрелищные соревнования по пожарно-прикладному спорту

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В них участвуют 350 человек. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований 

На протяжении нескольких дней в Улан-Удэ проходят республиканские соревнования по пожарно-прикладному спорту на кубок ветерана пожарной охраны Бориса Антоновича Дарагана.

В них принимают участие пожарные федеральной и государственной противопожарной службы, а также юные пожарные. Всего 11 команд, 350 человек.

Открытие мероприятия и часть состязаний прошли накануне, 10 июня, на Центральном стадионе.

- На сегодня один из самых зрелищных видов спорта – это пожарно-прикладной спорт. Этот вид спорта воспитал в республике много замечательных спортсменов – мастеров спорта, победителей различных соревнований, международных, всесоюзных в своё время, сейчас – всероссийских, победителей ДФО, СФО. Я рад, что помимо федеральной группировки, субъектовой группировки государственной противопожарной службы, участвуют молодые будущие спасатели. Ребята, мы ждём вас в наш корпус спасателей. Очень почётно и очень ответственно быть спасателем Российской Федерации, - сказал зампред правительства по вопросам безопасности Пётр Мордовской.

Поприветствовал участников и Евгений Шангин, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Бурятии по защите, мониторингу и предупреждению ЧС.

- Данные соревнования стали у нас традиционными, в них принимают участие не только профессиональные пожарные, сотрудники, но и принимают участие команды детей. А если принимают участие дети, то значит пожарно-прикладный спорт жив. Если окунуться в историю, к прародителям, в республике данный вид спорта начал развиваться с 1967 года. Инициатором развития этого вида спорта явился Борис Антонович Дараган. Сегодня в его честь проводятся данные соревнования, - отметил он.

Идейным вдохновителем становления и развития этого спорта в республике действительно стал Борис Дараган, в то время начальник отделения службы и подготовки. Высокий профессионализм Бориса Антоновича позволил ему выступать в качестве главного судьи на соревнованиях по пожарно-прикладному спорту в городах Уфа, Благовещенск, Хабаровск.

Как признание больших заслуг Бориса Дарагана в создании и развитии пожарно-прикладного спорта в Бурятии, в 2003 году был учреждён кубок его имени.

Соревнования проводятся по четырём видам. Это стометровая полоса с препятствиями, пожарная эстафета, боевое развертывание, подъем по штурмовой лестнице.

- Это всё проводится в три дня, в воскресенье у нас была стометровая полоса с препятствиями среди взрослых. У нас нынче очень много участников – 350 человек, вместе с детьми, взрослыми. Поэтому чтобы не затягивать, чтобы дети не получили солнечный удар, мы провели 9 июня состязания среди взрослых, старшей группы. Сегодня, 10 июня, у нас участвуют девушки, юноши средней группы, будет пожарная эстафета среди взрослых, юношей и девушек и т.д. Будет боевое развертывание завтра, 11 числа, а также подъём по штурмовой лестнице в окно учебной башни, - сообщил главный судья соревнований Олег Романов.

Спортсмены, показавшие лучшие результаты, отправятся в город Находка в июле, чтобы принять участие в соревнованиях уже ДФО.

пожарные пожарно-прикладной спорт
 
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