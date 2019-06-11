Байкал вошёл в пятёрку популярных озёр для отдыха на День России

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Рейтинг возглавил Селигер



Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснил, какие города выбирают туристы для отдыха на озёрах на День России.



Озеро Селигер в Осташкове Тверской области, озеро Банное в Башкирии, озеро Байкал в Байкальске Иркутской области, озеро Яровое в Алтайском крае и Онежское озеро в Медвежьегорске Республики Карелия входят в пятёрку озёр, популярных у туристов для отдыха на День России.



По данным Tvil.ru, туристы бронируют июньский отдых на озёрах на период от 2,5 до 10 дней и тратят на аренду жилья от 1,3 до 6,6 тысяч рублей в сутки.



Дешевле всего – в Банном, дороже – в Медвежьегорске. Самый продолжительный отдых – в Медвежьегорске.





