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Пожарные Улан-Удэ провели учения в детской больнице

Пожарные Улан-Удэ провели учения в детской больнице
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии

По легенде, четыре человека оказались отрезаны от путей эвакуации

10 июня в детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ прошло пожарно-тактическое учение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



По легенде учения, в больнице произошло возгорание в игровой комнате, расположенной на пятом этаже хирургического корпуса. После получения сигнала к месту условного пожара оперативно стали съезжаться подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России, развернулся оперативный штаб пожаротушения. В это время персонал больницы эвакуировал людей из здания в другие помещения.

Однако четыре человека оказались отрезаны от путей эвакуации. Три звена газодымозащитной службы начали поиск и спасение людей. Пациенты были найдены огнеборцами на пятом и седьмом этажах.





После спасательной операции условное возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки.

– В ходе учений медицинский персонал продемонстрировал свои знания и навыки на случай возникновения пожара. Пожарно-спасательные подразделения отработали свои действия по эвакуации, спасению людей и ликвидации пожара, а также еще раз изучили оперативно-тактическую характеристику объекта. Считаю, что личный состав и персонал больницы с поставленной задачей справился. Всего в учении было задействовано 5 единиц пожарной техники, в том числе автолестница и 22 человека личного состава, – рассказал руководитель учений, начальник дежурной смены службы пожаротушения Владислав Буянов.


В течение года в республике проводится около 50 плановых и внеплановых учений. Пожарно-тактические учения проводятся на объектах с массовым пребыванием людей, а также на социально-значимых объектах, таких как крупные предприятия, театры, дворцы культуры, торгово-развлекательные центры и т.д. Такие мероприятия помогают оттачивать взаимодействие всех служб на случай реального происшествия.


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