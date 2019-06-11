Пожарные Улан-Удэ провели учения в детской больнице





По легенде, четыре человека оказались отрезаны от путей эвакуации

10 июня в детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ прошло пожарно-тактическое учение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.









Однако четыре человека оказались отрезаны от путей эвакуации. Три звена газодымозащитной службы начали поиск и спасение людей. Пациенты были найдены огнеборцами на пятом и седьмом этажах.



















После спасательной операции условное возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки.

– В ходе учений медицинский персонал продемонстрировал свои знания и навыки на случай возникновения пожара. Пожарно-спасательные подразделения отработали свои действия по эвакуации, спасению людей и ликвидации пожара, а также еще раз изучили оперативно-тактическую характеристику объекта. Считаю, что личный состав и персонал больницы с поставленной задачей справился. Всего в учении было задействовано 5 единиц пожарной техники, в том числе автолестница и 22 человека личного состава, – рассказал руководитель учений, начальник дежурной смены службы пожаротушения Владислав Буянов.







По легенде учения, в больнице произошло возгорание в игровой комнате, расположенной на пятом этаже хирургического корпуса. После получения сигнала к месту условного пожара оперативно стали съезжаться подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России, развернулся оперативный штаб пожаротушения. В это время персонал больницы эвакуировал людей из здания в другие помещения.В течение года в республике проводится около 50 плановых и внеплановых учений. Пожарно-тактические учения проводятся на объектах с массовым пребыванием людей, а также на социально-значимых объектах, таких как крупные предприятия, театры, дворцы культуры, торгово-развлекательные центры и т.д. Такие мероприятия помогают оттачивать взаимодействие всех служб на случай реального происшествия.