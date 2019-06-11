В Бурятии под видеоконтролем находятся почти 3 млн гектаров леса

Главе Бурятии отчитались о ситуации с лесными пожарами в республике
10 июня руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Александр Мартынов выступил с докладом о лесопожарной обстановке на планёрном совещании под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова. С начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 263 лесных пожара общей площадью 56 тыс га. Из них на землях лесного фонда - 238 лесных пожаров общей площадью 55,3 тыс га. Это составляет среднюю величину между количеством и площадью пожаров 2017 и 2018 годов, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
10 июня в Бурятии действовал один пожар в Муйском районе на площади 0,03 га.
Основной причиной возникновения лесных пожаров по-прежнему остаётся вина местного населения – 196 случаев (74,5 %), из-за выжигания травы – 9 (3,4%), из-за линейных объектов – 4 (1,5 %), из-за перехода границы из Забайкальского края – 3 (1,2 %), от грозы – 2 (0,8 %), иные причины – 49 (18,6 %).
Оперативность тушения в первые сутки составляет 90,7 %.
Для проведения лесопожарного мониторинга республиканское агентство лесного хозяйства продолжает использование видеокамер. В 2019 году установлено 10 видеокамер: в Прибайкальском, Заиграевском, Иволгинском, Баргузинском, Тарбагатайском районах. Видеонаблюдением сейчас покрыты Байкальское, Заиграевское, Заудинское, Иволгинское, Кабанское, Кикинское, Прибайкальское, Улан-Удэнское, Усть-Баргузинское, Хандагатайское лесничества.
- Эффективность видеомониторинга достаточно высока – позволяет оперативно принимать необходимые меры. Буквально два дня назад благодаря системе видеонаблюдения был обнаружен пожар в одном из районов Бурятии. Всего площадь охвата видеонаблюдения составляет 2,8 млн га. Механизм запущен, работает стабильно, - прокомментировал Александр Мартынов.
Лесхозы Бурятии провели контролируемое выжигание на землях лесного фонда в объёме 172,3 тысяч га, установили 2,8 тысяч противопожарных аншлагов, 1,3 тысячи шлагбаумов, устроили 420 км и прочистили 809 км минерализованных полос.
В рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов» прибыла вся лесопожарная техника за исключением двух колесных тракторов. Причина – контракт расторгнут.
Лесники, сотрудники полиции, МЧС ежедневно проводят профилактические беседы, по дворовые обходы. На каждом сельском сходе жителям напоминают о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и особого противопожарного режима.
В лесах проведено 11,5 тысяч рейдов, составлено 1979 протоколов, рассмотрено 699 административных дел. Сумма наложенных штрафов составила 2,5 млн рублей. За пожароопасный сезон выявлено 25 виновников возникновения природных пожаров, возбуждено 21 уголовное дело, предусмотренное ст. 261 УК РФ, привлечён к уголовной ответственности один человек.
- В целом, по Сибирскому и Дальневосточному округам Бурятия делает основной объем работы – 90%. От заведённых административных дел по всей России доля Бурятии составляет 50%, - отметил Александр Мартынов.
Руководитель РАЛХ также прокомментировал открытие 23 мая памятного знака работникам лесного хозяйства, погибшим в борьбе с лесными пожарами.
- На сегодняшний день книга памяти работников лесного хозяйства насчитывает двадцать погибших бойцов. Всего зарегистрировано восемь случаев гибели лесников на пожарах: в 1981, 1985, 1990, 1996, 2006, 2014, 2015, 2018 годах. Посмертно медалями «За отвагу на пожарах» награждены одиннадцать лесников, трое награждены Орденами Мужества, - отметил руководитель агентства лесного хозяйства.
Проект памятного знака подготовлен во время конкурса на лучший эскиз работниками лесного хозяйства. Знак установлен на благотворительные взносы лесников и лесопользователей.
В Бурятии под видеоконтролем находятся почти 3 млн гектаров леса
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