В колонии Бурятии работающих осуждённых не обеспечили спецодеждой

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в исправительной колонии №2 УФСИН России по Бурятии нарушали требования трудового законодательства и закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии.



Установлено, что осуждённые, привлечённые к труду, не обеспечивались специальной одеждой. Учреждением надлежаще не велась документация по безопасности труда лиц, отбывающих наказание.



В личных медицинских книжках осуждённых, работающих в столовой учреждения, отсутствовали данные о прохождении врачей нарколога, дерматолога, не было сведений о проведении полной вакцинации.



В отношении юридического лица ФКУ ИК-2 УФСИН России по Бурятии возбуждены административные производства. Юридическое лицо признано виновным и подвергнуто административным наказаниям в виде предупреждений.



Нарушения закона учреждением устранены, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.