В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в исправительной колонии №2 УФСИН России по Бурятии нарушали требования трудового законодательства и закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии.
Установлено, что осуждённые, привлечённые к труду, не обеспечивались специальной одеждой. Учреждением надлежаще не велась документация по безопасности труда лиц, отбывающих наказание.
В личных медицинских книжках осуждённых, работающих в столовой учреждения, отсутствовали данные о прохождении врачей нарколога, дерматолога, не было сведений о проведении полной вакцинации.
В отношении юридического лица ФКУ ИК-2 УФСИН России по Бурятии возбуждены административные производства. Юридическое лицо признано виновным и подвергнуто административным наказаниям в виде предупреждений.
Нарушения закона учреждением устранены, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В колонии Бурятии работающих осуждённых не обеспечили спецодеждой
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