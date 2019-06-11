Житель Бурятии ограбил больного пенсионера

Он выхватил из его рук все сбережения



В Хоринском районе Бурятии полицейские по горячим следам задержали 36-летнего жителя села Булум. Он украл 12 тысяч рублей у 76-летнего пенсионера.



6 мая пожилой человек пригласил малознакомого мужчину помочь по хозяйству. После выполнения работ они стали распивать спиртное.



Во время застолья хозяин, желая расплатиться с мужчиной, достал все свои сбережения и стал отсчитывать положенные 500 рублей. Однако злоумышленник, зная, что пенсионер плохо передвигается, воспользовался ситуацией, выхватил из его рук все деньги и сбежал.



Грабитель ранее он был неоднократно судим за преступления имущественного характера и в настоящее время состоит под административным надзором.



- Ввиду последних обстоятельств, а также за несоблюдение подозреваемым ограничений, устанавливаемых при административном надзоре, условное наказание будет заменено на реальный срок лишения свободы. – сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ. Ведётся следствие.