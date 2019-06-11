В Бурятии сегодня дождливо

По данным Бурятского гидрометцентра, 11 июня по республике местами небольшие, возможны грозы



Ветер северо-западный 7-12, днём местами порывы до 14-19 м/с. Температура днём 20-25, по востоку до 28, по Прибайкалью и местами юго-западу 13-18 тепла.



В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура днём 22-24 тепла.

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