По данным Бурятского гидрометцентра, 11 июня по республике местами небольшие, возможны грозы
Ветер северо-западный 7-12, днём местами порывы до 14-19 м/с. Температура днём 20-25, по востоку до 28, по Прибайкалью и местами юго-западу 13-18 тепла.
В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура днём 22-24 тепла.
В Бурятии сегодня дождливо
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 11.06.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 июня по республике местами небольшие, возможны грозы
Лучшие в республике отправятся на финал в Москву
Международная студенческая весна стран БРИКС и ШОС прошла в Ставрополе
Он помог спастись пострадавшим в ДТП
Победителем стала команда Иркутской области
Грант ему вручат за победу на всероссийском конкурсе-фестивале
Её можно будет попробовать на фестивале уличной еды
У спортсменов два золота, три серебра и две бронзы
В Нальчике спортсмен получил серебро
Бурятский театр оперы и балета завершает юбилейный тур по Дальнему Востоку
Она завоевала путёвку на в первенство мира в Перу
Для преодоления пролива Ольхонские ворота им понадобилось 40 минут
Всего в республику уехало 17 медалей
На средства гранта в Бурятии будут заниматься стрит-артом, проводить уроки трезвости, спасать минеральные источники и др.
Городская поликлиника №6 стала первой в стране