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В Иркутской области появятся пять современных кинозалов

В Иркутской области появятся пять современных кинозалов
Общество,  Фото:pixabay.com
Средства из федерального бюджета предоставляются по итогам конкурсного отбора

В 2019 году в Иркутской области ещё пять кинозалов приобретут современное оборудование.

По результатам шестого конкурса Фонда кино получателями субсидии из федерального бюджета стали Ангарский городской округ, города Саянск и Братск, село Хомутово Иркутского района и посёлок Усть-Уда Усть-Удинского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра культуры и архивов Иркутской области Ольгу Стасюлевич.

Средства из федерального бюджета в размере до 5 млн рублей предоставляются по итогам конкурсного отбора на безвозвратной основе. Обязательным условием программы поддержки кинотеатров в малых и средних городах является демонстрация фильмов отечественного производства в объёме не менее 50% киносеансов в квартал.

- Иркутская область является активным участником всероссийской программы Фонда кино, а теперь и одного из основных направлений национального проекта «Культура». С 2015 года в 14 муниципальных образованиях Приангарья уже открылось 15 кинозалов. У жителей отдалённых от областного центра районов и городов наконец-то появилась возможность ходить в кино, знакомиться с новинками отечественного кинематографа и смотреть их на качественном новейшем оборудовании. Во многих населённых пунктах кинотеатров не было совсем, или они были закрыты много лет назад, – отметила Ольга Стасюлевич.

Старт всероссийской программы поддержки кинозалов в населённых пунктах России с численностью населения до 500 тысяч жителей был дан в декабре 2015 года. Начиная с 2019 года, мероприятия по повышению уровня кинофикации страны и обеспечению равномерного доступа населения к произведениям киноискусства включены в национальный проект «Культура» на 2019-2024 годы. В течение шести лет в России запланировано создание 1200 кинозалов.
кинотеатры
 
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