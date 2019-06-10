В Иркутской области появятся пять современных кинозалов

Средства из федерального бюджета предоставляются по итогам конкурсного отбора



В 2019 году в Иркутской области ещё пять кинозалов приобретут современное оборудование.



По результатам шестого конкурса Фонда кино получателями субсидии из федерального бюджета стали Ангарский городской округ, города Саянск и Братск, село Хомутово Иркутского района и посёлок Усть-Уда Усть-Удинского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра культуры и архивов Иркутской области Ольгу Стасюлевич.



Средства из федерального бюджета в размере до 5 млн рублей предоставляются по итогам конкурсного отбора на безвозвратной основе. Обязательным условием программы поддержки кинотеатров в малых и средних городах является демонстрация фильмов отечественного производства в объёме не менее 50% киносеансов в квартал.



- Иркутская область является активным участником всероссийской программы Фонда кино, а теперь и одного из основных направлений национального проекта «Культура». С 2015 года в 14 муниципальных образованиях Приангарья уже открылось 15 кинозалов. У жителей отдалённых от областного центра районов и городов наконец-то появилась возможность ходить в кино, знакомиться с новинками отечественного кинематографа и смотреть их на качественном новейшем оборудовании. Во многих населённых пунктах кинотеатров не было совсем, или они были закрыты много лет назад, – отметила Ольга Стасюлевич.



Старт всероссийской программы поддержки кинозалов в населённых пунктах России с численностью населения до 500 тысяч жителей был дан в декабре 2015 года. Начиная с 2019 года, мероприятия по повышению уровня кинофикации страны и обеспечению равномерного доступа населения к произведениям киноискусства включены в национальный проект «Культура» на 2019-2024 годы. В течение шести лет в России запланировано создание 1200 кинозалов.

