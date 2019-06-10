Восемь организаций из Бурятии получили президентские гранты

На средства гранта в Бурятии будут заниматься стрит-артом, проводить уроки трезвости, спасать минеральные источники и др.



По итогам конкурса грантов президента России на развитие гражданского общества получили поддержку 8 некоммерческих организаций Бурятии, сообщает пресс-служба правительства республики.



Региональная общественная организация экстремальных видов спорта и уличной культуры начинает реализацию проекта «Бурятия в Красках». В рамках проекта профессиональные художники-граффити из Улан-Удэ и соседних регионов с подростками, состоящими на учёте в ПДН, займутся стрит-арт оформлением серых стен. В завершение состоится крупномасштабный фестиваль граффити в столице Бурятии, в рамках которого пройдёт республиканский открытый чемпионат среди задействованных ребят. Проект получил грант в 5,3 млн рублей.



На социальную адаптацию детей-сирот через туризм и добровольческое движение по строительству экотропы Ассоциация по развитию экотуризма «Большая Байкальская тропа-Бурятия» выиграла 2,8 млн рублей. Воспитанники, выпускники интернатных учреждений и дети из приемных семей благодаря проекту будут ходить в походы, совершать восхождения, проектировать и строить тропы.



Байкальскому информационному центру «Грань» на проект «Байкальский эко-мобиль: от Знания к Защите» выделено 2,3 млн рублей. Авторы планируют знакомить детей из отдаленных школ республики с флорой и фауной Байкала, используя новейшие разработки и научные методы. Для самых заинтересованных школьников, и тех, кто ни разу не был на Байкале, организуют летнюю исследовательскую школу.



Проект создания ресурсного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья на базе коррекционно-развивающего центра «Аватар» фонда «Здоровье Бурятии» выиграл почти 2,2 млн рублей. Ресурсный центр займётся комплексной психолого-педагогической поддержкой детей с ограниченными возможностями здоровья, их родителей и работающих с ними специалистов, распространением передового российского и международного опыта в районах республики. В частности, планируется оборудовать Монтессори-кабинет и учебную зону для детей с расстройствами аутистического спектра.



Православный приход храма в честь иконы Божией Матери «Казанская» города Северобайкальск создаст Центр помощи и поддержки семьи, материнства и детства «Покров». Здесь поддержу получат многодетные и неполные семьи, одинокие и беременные женщины с детьми, оказавшиеся в трудной, кризисной жизненной ситуации. Им окажут психологическую, юридическую, гуманитарную помощь и содействие в трудоустройстве. На реализацию фонд президентских грантов выделил около 2 млн рублей.



Отделение федерации молодёжи Бурятии в городе Северобайкальск запустит просветительско-информационный проект «Трезвый город», направленный на снижение алкоголизации и формирование здорового образа жизни. Молодые люди будут проводить дни пропаганды трезвого образа жизни, уроки здоровья в школах и на родительских собраниях, курсы по избавлению от зависимостей, занятия в учреждениях профессионального образования, рабочих коллективах и другие мероприятия. На проект получено более 1 млн рублей.



На средства гранта в почти 500 тысяч рублей Бурятская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов организует краеведческие прогулки, мастер-классы, экскурсии для 68 детей, воспитывающихся в приёмных семьях в улусе Бом Мухоршибирского района.



Региональная общественная организация по формированию гражданских инициатив «Игнис», получившая грант на такую же сумму, реализует проект «Живи, Аршан, - священный родник!». Для сохранения «диких» минеральных источников будет организован мониторинг их состояния, массовые мероприятия по очистке и благоустройству, проведены акции по развитию экологической культуры для местного населения, туристов, студентов и старшеклассников.



Всего фонд президентских грантов по итогам первого конкурса 2019 года поддержал более 1,6 тыс некоммерческих организаций из 84 регионов страны. По итогам этого конкурса между ними будет распределено 3,3 млрд рублей. Средняя сумма гранта – 2 млн рублей.



Второй конкурс президентских грантов 2019 года стартует 10 июня. Приём заявок продлится до 31 июля.



