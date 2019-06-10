Городская поликлиника №6 стала первой в стране
С 2011 года в ГАУЗ «Городская поликлиника №6» создавалась система менеджмента качества, гармонизированная с требованиями международного стандарта ИСО 9001 версии 2008 года
Координатором данного проекта выбрана организация АНО «ММКС» из города Томск.
Поликлиника №6 разработала, задокументировала и внедрила систему менеджмента качества, документально были оформлены заявления о политике и цели в области качества.
В октябре 2015 года на международной конференции в Москве главному врачу был вручен «золотой» сертификат соответствия международному стандарту ИСО 9001:2008. Городская поликлиника №6 стала первой из амбулаторно-поликлинических лечебных учреждений России и стран СНГ, внедрившая систему менеджмента качества и получившая международный сертификат.
Внедрение этой системы в поликлинике гарантирует улучшение качества медицинских услуг, повышение результативности и эффективности деятельности, повышение ответственности и стремления всего персонала на достижение поставленных целей.
Функционирующая в городской поликлинике №6 система метода качества периодически подвергается анализу.
В августе 2016 года был проведен ресертификационный аудит системы менеджмента качества, который подтвердил, что в поликлинике выстроена и действует система по международному стандарту ИСО 9001: 2008. По итогам аудита несоответствий не выявлено.
В августе 2018 года по итогам аудита городская поликлиника№6 получила «золотой» сертификат международного органа по сертификации «CERT INTERNATIONAL», который подтвердил, что система менеджмента качества соответствует требованиям международного стандарта ИСО 9001:2015.
В поликлинике №6 в Улан-Удэ успешно внедрили систему менеджмента качества
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