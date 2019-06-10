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Глава Бурятии вручил ключи от новых машин шести медорганизациям

Глава Бурятии вручил ключи от новых машин шести медорганизациям
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Новые машины получили фельдшерско-акушерские пункты и больницы из районов Бурятии

Сегодня на Театральной площади в Улан-Удэ ключи от новых санитарных автомобилей получили шесть медицинских организаций Бурятия.

Новые машины получили фельдшерско-акушерские пункты из села Улюн Баргузинского района, села Романовка Баунтовского района, села Исинга Еравнинского района, села Хойтобэе Иволгинского района и две центральные больницы из Закаменска и Тарбагатая.



- Это не автомобиль скорой помощи, это санитарный транспорт. Он предназначен для работы фельдшера или врача на селе, чтобы ездить по вызовам, осуществлять плановую работу, а также экстренную и неотложную помощь. Она на своём уровне делает всё, что необходимо. Мобилизация, остановка кровотечения, транспортировка в центральную районную больницу или другие учреждения, – рассказал главный врач Баунтовской центральной районной больницы Алексей Карлов.

На покупку этих шести санитарных машин из бюджета Бурятии было выделено около 7,5 миллионов рублей.




Также в текущем году будут закуплено, помимо автомобилей, разное медицинское оборудование. Финансирование будет произведено за счёт дальневосточной субсидии. Всего выделено на здравоохранение 1,1 миллиард рублей.

- На этой неделе будет объявлен конкурс. Мы уже полностью определились с перечнем оборудования, в какие больницы что будет поставляться. Это все больницы районных центров, также РКБ, детская республиканская больница и БСМП. Всё новое и высококлассное оборудование будет поставляться туда. Обеспеченность в сфере диагностики у нас будет на доступном уровне, – отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

За два последних года больницам республики было вручено 50 автомобилей.






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