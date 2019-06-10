Глава Бурятии вручил ключи от новых машин шести медорганизациям

Новые машины получили фельдшерско-акушерские пункты из села Улюн Баргузинского района, села Романовка Баунтовского района, села Исинга Еравнинского района, села Хойтобэе Иволгинского района и две центральные больницы из Закаменска и Тарбагатая.











На покупку этих шести санитарных машин из бюджета Бурятии было выделено около 7,5 миллионов рублей.













За два последних года больницам республики было вручено 50 автомобилей.

























Сегодня на Театральной площади в Улан-Удэ ключи от новых санитарных автомобилей получили шесть медицинских организаций Бурятия.- Это не автомобиль скорой помощи, это санитарный транспорт. Он предназначен для работы фельдшера или врача на селе, чтобы ездить по вызовам, осуществлять плановую работу, а также экстренную и неотложную помощь. Она на своём уровне делает всё, что необходимо. Мобилизация, остановка кровотечения, транспортировка в центральную районную больницу или другие учреждения, – рассказал главный врач Баунтовской центральной районной больницы Алексей Карлов.Также в текущем году будут закуплено, помимо автомобилей, разное медицинское оборудование. Финансирование будет произведено за счёт дальневосточной субсидии. Всего выделено на здравоохранение 1,1 миллиард рублей.- На этой неделе будет объявлен конкурс. Мы уже полностью определились с перечнем оборудования, в какие больницы что будет поставляться. Это все больницы районных центров, также РКБ, детская республиканская больница и БСМП. Всё новое и высококлассное оборудование будет поставляться туда. Обеспеченность в сфере диагностики у нас будет на доступном уровне, – отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.