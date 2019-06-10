Росгвардейцы Бурятии вошли в 15 лучших в стране

В Воронеже завершился всероссийский конкурс профессионального мастерства среди подразделений вневедомственной охраны Росгвардии «Лучший по профессии»



По итогам всех испытаний представители управления вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии вошли в топ-15 лучших экипажей задержания.



В конкурсе приняли участие более 200 участников, прошедших региональные, а затем окружные этапы. Испытания проводились на учебной базе Воронежского института МВД России, в котором росгвардейцы обучаются на радиотехническом и юридическом факультетах.



В течение трёхдневных испытаний жюри оценивало уровень физической, огневой, специальной, медицинской и технической подготовки, а также знаний нормативно-правовой базы росгвардейцев. Основным и наиболее сложным этапом, отражающим непосредственную специфику действий экипажей групп задержания, стали состязания в действиях экипажей по сигналу «Тревога» и задержанию условных правонарушителей.



Моделируемые ситуации были максимально приближены к реальным, с которыми сотрудникам групп задержания вневедомственной охраны приходится сталкиваться в повседневной деятельности. Это и выезды на охраняемые объекты, с которых поступил тревожный сигнал, задержание лиц, совершающих преступления в общественных местах. Судьи оценивали каждый элемент и каждое действие сотрудников, в том числе на соответствие нормативно-правовой базе. Анализ и разбор ошибок судейская коллегия проводила на месте сразу после отработки вводных.



- Конкурс позволяет не только оценить уровень подготовки сотрудников, но и способствует его повышению, дает хорошую возможность участникам обменяться опытом. В этом году мы заняли 13-е место среди 83 команд, что является неплохим результатом, но мы, безусловно, будем улучшать наши показатели оперативно-служебной деятельности, - отметил представитель команды Бурятии подполковник полиции БаирЦыдендоржиев.



Лучшим экипажем группы задержания стали представители управления вневедомственной охраны по Красноярскому краю. Второе место занял экипаж управления вневедомственной охраны по Республике Башкортостан. Замкнули тройку призёров росгвардейцы управления вневедомственной охраны по Воронежской области.



Ежесуточно в Бурятии на маршруты патрулирования заступают 88 автоэкипажей групп задержания подразделений вневедомственной охраны, сообщает республиканского управления Росгвардии.

