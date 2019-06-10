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Два спортсмена переплыли пролив на Байкале

Два спортсмена переплыли пролив на Байкале
Общество,  Фото:пресс-служба Министерства спорта Иркутской области
Для преодоления пролива Ольхонские ворота им понадобилось 40 минут

В поселке Сахюрта Ольхонского района Иркутской области 8 и 9 июня проходил III открытый фестиваль региона по плаванию в холодной воде «Байкальская миля». В соревнованиях приняли участие спортсмены из Иркутска, Ангарска, Владивостока, Благовещенска, Москвы и других российских городов. Также в фестивале участвовали пловцы из Китая.

Первая часть фестиваля проходила в бассейне под открытым небом при температуре воды +7 °С. Здесь спортсмены соревновались на дистанции 25, 100, 250 метров вольным стилем, брассом, баттерфляем, а также в эстафетах. Во второй части соревнования проходили в бухте Базарная. На открытой воде спортсмены соревновались на дистанции 500 метров.

Заключительным стартом стал заплыв через пролив Ольхонские ворота, где температура воды составляла от +2 до +4 °С. Трассу протяжённостью около 1700 метров в самом узком месте пролива преодолели два спортсмена за 40 минут. Это Александр Брылин из Благовещенска и Дмитрий Семёнов из Иркутска.

По словам организаторов, самыми опытными участниками фестиваля в этом году стали два 75-летних спортсмена – мужчина и
з Китая и женщина из Красногорска Московской области. Также в соревнованиях на дистанции 25 метров принимали участие дети.

При проведении «Байкальской мили» особое внимание уделялось безопасности участников. На протяжении двух дней соревнования проходили под контролем ГИМС МЧС и медслужбы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.
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