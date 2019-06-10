На Чемпионате лёгкой атлетики установлен рекорд Бурятии

Общество, Фото: пресс-служба Министерства спорта и молодёжной политики

Всего в республику уехало 17 медалей



8 и 9 июня в Иркутске прошли Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике и II этап IX летней Спартакиады учащихся России по лёгкой атлетике. На Чемпионате Николай Вербицкий установил новый рекорд Бурятии в беге на 400 метров – 47,56 секунд.



С этим результатом Николай завоевал серебряную медаль соревнований. Золотую медаль Чемпионата принёс Николаю старт на 800 метров. Наш спортсмен опередил соперников на Чемпионате СФО, показав результат 1:49,82.



Успешно выступили на Чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике и другие легкоатлеты Бурятии. В копилке сборной Бурятии 17 медалей соревнований.



Золото на дистанции 1500 метров выиграл Роман Троценко с результатом 3:48,49. У Романа также серебряная медаль на 800 метрах. Анна Фёдорова и Оксана Котыхова завоевали серебряные медали на дистанциях 5000 и 1500 метров соответственно. Оксана также стала обладательницей бронзы на 800 метрах.



Первые места у легкоатлетов Бурятии и в эстафетах среди взрослых и юношей. Среди взрослых лучший результат в эстафете показали Роман Троценко, Вадим Тимко, Егор Захаров и Николай Вербицкий. Среди юношей соперников обошли Иван Блохин, Максим Блохин, Иван Жданов и Даниил Рыжаков.



Среди молодёжи две серебряные медали завоевали Сергей Соловьев и Вячеслав Шайбаков. Еще три серебра принесли команде юноши Иван Блохин на 100 м и Олег Калиберов на 800 и 1500 м. Две бронзы у Максима Любовникова и Ивана Блохина.



В эстафете 4х400м Олег Калиберов, Руслан Курдюков, Виктор Тетерин и Максим Любовников заняли 2 место. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта и молодёжной политики.

