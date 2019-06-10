Торжественное открытие состоится завтра
11 июня откроется фельдшерско-акушерский пункт в селе Цаган-Усун Джидинского района Бурятии. Он будет обслуживать население в 270 человек. Село расположено на расстоянии 9 км от железнодорожной станции Наушки.
Строительство ФАПа обошлось в 5 миллионов 117 тысяч рублей и стало возможным благодаря программе «Развитие здравоохранения». Средства выделены из республиканского бюджета.
- Здание нового фельдшерско-акушерского пункта отвечает всем современным требованиям и санитарным нормам. Условия работы фельдшера значительно улучшены: проведено холодное и горячее водоснабжение, отопление, водоотведение. С открытием нового ФАПа жители села будут получать первичную медицинскую помощь в более комфортных и улучшенных кабинетах. – сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии.
В республике продолжается работа по обеспечению доступности медицинской помощи жителям сельских территорий, по введению модульных ФАПов. Только в прошлом году сданы в эксплуатацию 11 ФАПов, 4 врачебные амбулатории, 2 детские поликлиники.
В селе Бурятии откроется современный ФАП
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В музее оформлена инсталляция с экспонатами, которые раньше использовались в медицинской практике для лечения пациентов
Им стал Алексей Маладаев, трудившийся до этого замглавы Советского района Улан-Удэ по организационной работе
Снайперские пары танкового соединения приступили к освоению стрельбы по беспилотным летательным аппаратам условного противника из укрытий
Ростовская и Иркутская области примут финал фестиваля «Студенческая весна» в 2020 году
Представители Общественного совета при МВД по Бурятии Нумонжон Дадажонов и Елена Баженова в рамках контроля за деятельностью полиции посетили управление по вопросам миграции
На водителей, паркующихся в неположенных местах, идёт массовая охота
На Ольхоне состоялся «Праздник чистоты»
В Советском районе Улан-Удэ прошёл турнир по мини-лапте
Синоптики сообщили об ухудшении погоды
6 июня в Падунском районе Братска открылся обновлённый стадион «Труд»
Медведи массово выходят на берег Байкала, где их ждёт угощение. «Байкал-Daily» представляет яркий фоторепортаж Сергея Тарасенко из Забайкальского нацпарка
В роликах юноша неудачно «подкатывает» к понравившейся ему девушке
Он будет закрыт с 11 по 14 июня
Постановку будет сопровождать живая, авторская музыка от гитариста и барабанщика
Сергей Мещеряков уехал на постоянное место жительства в Москву