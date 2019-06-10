В селе Бурятии откроется современный ФАП

Торжественное открытие состоится завтра



11 июня откроется фельдшерско-акушерский пункт в селе Цаган-Усун Джидинского района Бурятии. Он будет обслуживать население в 270 человек. Село расположено на расстоянии 9 км от железнодорожной станции Наушки.



Строительство ФАПа обошлось в 5 миллионов 117 тысяч рублей и стало возможным благодаря программе «Развитие здравоохранения». Средства выделены из республиканского бюджета.



- Здание нового фельдшерско-акушерского пункта отвечает всем современным требованиям и санитарным нормам. Условия работы фельдшера значительно улучшены: проведено холодное и горячее водоснабжение, отопление, водоотведение. С открытием нового ФАПа жители села будут получать первичную медицинскую помощь в более комфортных и улучшенных кабинетах. – сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии.



В республике продолжается работа по обеспечению доступности медицинской помощи жителям сельских территорий, по введению модульных ФАПов. Только в прошлом году сданы в эксплуатацию 11 ФАПов, 4 врачебные амбулатории, 2 детские поликлиники.

