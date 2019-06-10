Музей психиатрии открылся в Чите

В музее оформлена инсталляция с экспонатами, которые раньше использовались в медицинской практике для лечения пациентов



Музей имени Кандинского открылся в краевой клинической психиатрической больнице в рамках научно-практической конференции «I Кандинские чтения». Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.



По словам главного врача стационара Ольги Ступиной, это не просто музей в традиционном понимании, а многофункциональное пространство.



- Во-первых, мы традиционно предусмотрели историческую часть экспозиции, посвящённую жизни семьи Кандинских, научному пути Виктора Хрисанфовича и в целом становлению психиатрической службы Забайкалья, которой в следующем году исполняется 135 лет. К слову, забайкальская психиатрическая наука известна во всей России и даже за рубежом. Поэтому планируем здесь отразить все наши научные достижения, выставить монографии. И во-вторых, мы решили наглядно продемонстрировать реабилитационную составляющую работы стационара – в музее представлены труды пациентов больницы, которые сами готовят исторические очерки об учёных, вышедших с нашей кафедры, о Кандинском, а также их картины и поделки. Арт-терапия – это одна их методик реабилитации больных нашего профиля, - рассказала она.



В музее оформлена инсталляция с экспонатами, которые раньше использовались в медицинской практике для лечения пациентов, - старинными капельницами, шприцами, смирительными рубашками. Кроме того, здесь установлена специальная кровать из первой психиатрической больницы в Чите.



Поздравить сотрудников медицинской организации с долгожданным открытием музея приехали участники I Кандинских чтений - ведущие психиатры из Москвы, Томска, Хабаровска, Иркутска и Улан-Удэ.



- Это одна из лучших психиатрических больниц нашей страны благодаря содружеству практики и науки. Каждый год здесь проводят очень интересные научно-практические конференции, - прокомментировала директор национального научного центра наркологии - филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского» минздрава России Татьяна Клименко.





