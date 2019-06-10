Студенты из Бурятии выступили на международной студвесне

Общество, Фото: пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики

Международная студенческая весна стран БРИКС и ШОС прошла в Ставрополе



Студия современного танца «Dart crew» из Бурятии приняла участие в III международном фестивале «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС». Мероприятие проходило в течение 5 дней в Ставрополе и закончилось 8 июня. В нём участвовало 2,5 тысяч человек из 23 стран.



Коллектив студентов Бурятского государственного университета выступил на гала-концерте и получил призовой диплом в номинации «Арт-холл» в числе 30 лучших из 90 участников. Гран-при же получили танцевальный коллектив «Dance Code» (Краснодарский край), сборная университетов Северной Осетии (Алания), Аваиз Казми (Пакистан), Глеб Ким (Кыргызстан), коллектив современного танца «Black X» (Саратовская область) и театр русского костюма Южно-Уральского государственного гуманитарного педагогического университета (Челябинская область).



Напомним, танцевальная команда из Бурятского государственного университета заняла 1 место на Всероссийской Студенческой весне в городе Пермь и была отобрана, как один из лучших коллективов, для международной студвесны в Ставрополе, сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.

