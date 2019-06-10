В Бурятии назначен новый директор Этнографического музея

Им стал Алексей Маладаев, трудившийся до этого замглавы Советского района Улан-Удэ по организационной работе
Новым директором Этнографического музея народов Забайкалья стал Алексей Маладаев. Сегодня, 10 июня, в министерстве культуры Бурятии был подписан приказ о его назначении.
Маладаев Алексей Анатольевич – уроженец Улан-Удэ. Ему 37 лет. Первое высшее образование получил в БГСХА по специальности «Агроэкология», квалификация «Учёный агроном-эколог» (диплом с отличием). Со студенческих лет лауреат различных государственных и муниципальных стипендий и премий для молодых учёных.
Трудовую деятельность начинал ассистентом кафедры почвоведения и агрохимии БГСХА. В 2007 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Влияние лантана на биологическую активность почв, урожай и качество растений». Получил учёную степень - кандидат биологических наук. В этом же вузе получил второе высшее образование по специальности «Экономика и управление на предприятиях АПК», квалификация «Экономист-менеджер».
При этом успешно совмещал научную и педагогическую деятельность с общественной, возглавляя Совет молодых учёных. За достигнутые успехи в работе удостаивался звания «Лучший молодой преподаватель БГСХА им. В.Р. Филиппова» 2008, 2009, 2010, 2011 годов. В 2011 году присвоено учёное звание доцент.
С 2011 по 2013 годы занимал должность по совместительству начальника отдела дистанционного обучения. В этот период разработал и внедрил ряд электронных учебных пособий, авторских E-learning курсов. Прошёл профессиональную переподготовку по Президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ по специальности «Управление маркетингом».
С поста заведующего кафедры почвоведения и агрохимии был приглашён на работу в мэрию Улан-Удэ. С 2017 года работал замглавы Советского района по организационной работе.
В круг его служебных обязанностей входили:
- организация работы по защите персональных данных, по предоставлению муниципальных и государственных услуг;
- организация работы отделов администрации по качественному документообороту и ведению номенклатуры дел по администрации района, обращениям граждан;
- планирование работы администрации и осуществление контроля за выполнением плана; реализация кадровой политики администрации Улан-Удэ;
- организационное обеспечение мероприятий, в т.ч. массовых мероприятий;
- взаимодействие с предприятиями и организациями района (города) по участию в мероприятиях различного уровня;
- организация и проведение учёбы аппарата;
- разработка документов и организация мероприятий по технической защите конфиденциальной информации;
- организация и контроль за размещением информации на официальном сайте, разработкой нормативно-правовых актов администрации;
- организация деятельности администрации района по взаимодействию с избирательными комиссиями в организации и проведении выборов разного уровня.
- За время работы в мэрии проявил себя как грамотный и уравновешенный руководитель, способный находить неординарные решения в кризисных условиях. Пользуется заслуженным авторитетом среди коллег. Классный чин - действительный муниципальный советник 2 класса, - отметили в пресс-службе министерства культуры.
Награждён почётными грамотами БГСХА, Улан-Удэнского городского Совета депутатов, министерства образования и науки республики, благодарственными письмами органов муниципальной и государственной власти, памятными медалями.
Алексей Маладаев - автор более 40 научных публикаций, 1 монографии и 7 учебно-методических работ, в том числе с грифом учебно-методического объединения РФ.
Женат, воспитывает двоих детей.
Как сообщал «Байкал-Daily», прежний директор музея Сергей Мещеряков уехал на постоянное место жительства в Москву.
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Общество, Фото:
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