Снайперские пары танкового соединения приступили к освоению стрельбы по беспилотным летательным аппаратам условного противника из укрытий
Тренировки проходят совместно с расчётами многофункциональных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» на полигоне Бурдуны в Кяхтинском районе Бурятии, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
По замыслу учения беспилотники и дроны условного противника, пытающиеся вести разведывательную деятельность, обнаруживаются с помощью новейших радиолокационных станций задолго до их подлёта к военным объектам.
Информация о них поступает на пульт дежурного, затем снайперы оперативно выдвигаются на заранее подготовленные позиции, откуда военнослужащие ведут визуальное наблюдение.
Осложняет вести наблюдение за целями низкая облачность, установившаяся над полигоном, благодаря которой беспилотники сливаются с окружающей средой и становятся едва заметными.
Снайперы ведут стрельбу на рекордной дальности до 1,5 км. Итогом их действий стало поражение всех целей.
В Бурятии снайперы стреляют по беспилотникам «противника»
Общество, Фото:
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