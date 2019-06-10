В Забайкалье наградили отважного маршрутчика

Он помог спастись пострадавшим в ДТП



В Чите администрация города наградила за мужественный поступок водителя маршрутного такси.



12 мая молодой водитель маршрутного такси №24 Виталий Ерилов на своём маршруте, на котором работал после службы в армии уже четвёртый год, заметил перевернутую на правый бок маршрутку №58. В ней находились люди. Парень, не мешкая, бросился на помощь. Вместе с сотрудником правоохранительных органов, оказавшимся на месте ДТП, он разбил люк и стал помогать людям выбираться из салона. Потом заметил женщину, которую придавило упавшей машиной.



- Сначала мы вдвоём попытались маршрутку поднять – не получилось, я не выдержал и прикрикнул на остальных, чтобы не стояли, а помогали. Человека же надо было вытащить, – вспоминает Виталий.



Машину удалось поднять. Женщину вытащили. Её нога была раздроблена. Когда подоспели службы спасения, отважный парень вновь сел за руль и продолжил работу. Позже с печалью узнал из СМИ, что женщина умерла в больнице.



Очевидцы происшествия написали на имя и.о. руководителя администрации городского округа «Город Чита» Александра Сапожникова письмо с просьбой найти и поощрить смелого парня, который действовал, как настоящий герой. И вот, сегодня, 10 июня, на планёрном совещании Виталию Сергеевичу Ерилову было вручено Благодарственное письмо и ценный подарок – часы с символикой города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Забайкалья.

