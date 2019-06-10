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Жители Бурятии подали онлайн 20 тысяч заявлений на загранпаспорт

Жители Бурятии подали онлайн 20 тысяч заявлений на загранпаспорт
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Представители Общественного совета при МВД по Бурятии Нумонжон Дадажонов и Елена Баженова в рамках контроля за деятельностью полиции посетили управление по вопросам миграции

Одни из самых востребованных услуг для граждан Российской Федерации – оформление общегражданского паспорта и получение заграничного паспорта. С внедрением сайта www.gosuslugi.ru граждане существенно экономят время при замене или получении паспорта, а также получают скидку в размере 30% на оплату государственной пошлины при подаче заявления в электронном виде.

В преддверии отпускного сезона сотрудники управления отметили, что с начала года через Единый портал государственных услуг жителями Бурятии подано 20 723 заявления на получение заграничных паспортов.

Особое внимание при предоставлении государственных услуг уделяется гражданам с ограниченными возможностями здоровья. В этом году в ходе модернизации материально-технической базы подразделения в здании управления обновлены элементы без барьерной среды, установлены новые информационные таблички с дублированием информации шрифтом Брайля, уложена тактильная ПВХ-плитка для пространственного ориентирования внутри здания.

Елена Баженова поговорила с гражданами, которые пришли на приём к специалистам подразделения.

По результатам посещения общественники положительно оценили работу подразделения и внесли предложения, способствующие повышению качества приема граждан. К примеру, для удобства иностранных граждан общественники предложили продублировать часть информации на стенде на английском и китайском языках, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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