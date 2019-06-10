В Чите приготовят самую длинную шаурму

Её можно будет попробовать на фестивале уличной еды



Вечером 15 июня на главной площади столицы Забайкальского края пройдёт фестиваль уличной еды. По этой теме состоялось совещание в администрации города Читы с представителями организаций общественного питания.



Главные организаторы мероприятия – Забайкальская ассоциация рестораторов и отельеров – подчеркнули, что планируют сделать его ярким, весёлым праздником. В программе мероприятий – конкурс на самый вкусный или необычный хот-дог, мастер-классы для любителей и профессионалов, бармен-шоу. Можно будет отведать самую длинную шаурму, которую приготовят участники фестиваля, посмотреть концертные номера и выставку детских рисунков, попробовать шашлыки, бургеры, стейки. Поварам же предстоит посостязаться в мастерстве приготовления и подачи блюд, чтобы одержать победу. Каждая команда оформит торговую площадку в фирменном стиле своего предприятия, сообщает пресс-служба читинской городской администрации.

