Её можно будет попробовать на фестивале уличной еды
Вечером 15 июня на главной площади столицы Забайкальского края пройдёт фестиваль уличной еды. По этой теме состоялось совещание в администрации города Читы с представителями организаций общественного питания.
Главные организаторы мероприятия – Забайкальская ассоциация рестораторов и отельеров – подчеркнули, что планируют сделать его ярким, весёлым праздником. В программе мероприятий – конкурс на самый вкусный или необычный хот-дог, мастер-классы для любителей и профессионалов, бармен-шоу. Можно будет отведать самую длинную шаурму, которую приготовят участники фестиваля, посмотреть концертные номера и выставку детских рисунков, попробовать шашлыки, бургеры, стейки. Поварам же предстоит посостязаться в мастерстве приготовления и подачи блюд, чтобы одержать победу. Каждая команда оформит торговую площадку в фирменном стиле своего предприятия, сообщает пресс-служба читинской городской администрации.
В Чите приготовят самую длинную шаурму
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Нальчике спортсмен получил серебро
Бурятский театр оперы и балета завершает юбилейный тур по Дальнему Востоку
Она завоевала путёвку на в первенство мира в Перу
Для преодоления пролива Ольхонские ворота им понадобилось 40 минут
Всего в республику уехало 17 медалей
На средства гранта в Бурятии будут заниматься стрит-артом, проводить уроки трезвости, спасать минеральные источники и др.
Городская поликлиника №6 стала первой в стране
Средства из федерального бюджета предоставляются по итогам конкурсного отбора
Оранжерея Иволгинского дацана преображается
Солист Бурятской филармонии Владимир Ткаченко даст прощальный концерт
Новые машины получили фельдшерско-акушерские пункты и больницы из районов Бурятии
В Воронеже завершился всероссийский конкурс профессионального мастерства среди подразделений вневедомственной охраны Росгвардии «Лучший по профессии»
Буддийские учения «Посвящение в Калачакру Тантру – Дуйнхор Ван» пройдут на стадионе
Состоится он завтра
Торжественное открытие состоится завтра