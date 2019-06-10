На Ольхоне собрали 450 мешков с мусором

На Ольхоне состоялся «Праздник чистоты»



В рамках с 5 по 9 июня активисты собрали 451 мешок с мусором, вывезли 6 грузовых машин с отходами и ещё 6 бортовых УАЗов.



- За это время мы очистили местность Буругер, Сарайский пляж, окрестности посёлка Хужир, территории возле озера Ханхой, деревень Харанцы и Улан-Хушин. Благодарим за труды бригады «Байкалочки», «Эпишуры», «Неугомонные», «Зелёная Волна» и «Ольхонский патруль», - сообщают организаторы.



С 20 по 25 июня и с 25 по 30 июля состоится молодёжная экологическая экспедиция.



Проект «Праздник Чистоты» реализуется с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества.

