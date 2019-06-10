В Бурятии на смену жаре идёт непогода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Синоптики сообщили об ухудшении погоды



По данным Бурятского гидрометцентра, 11 июня в республике ожидается ухудшение погоды.



Ожидается усиление ветра до 19 м/с, местами небольшие, умеренные дожди, возможны грозы.



В этот же день в Улан-Удэ, Баргузинском, Бичурском, Джидинском, Заиграевском, Иволгинском, Кабанском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Селенгинском, Тарбагатайском, Тункинском и Хоринском районах высокая пожарная опасность - 4 класс.



ГУ МЧС по Бурятии призывает граждан ни в коем случае не пренебрегать требованиями пожарной безопасности.



