Синоптики сообщили об ухудшении погоды
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 июня в республике ожидается ухудшение погоды.
Ожидается усиление ветра до 19 м/с, местами небольшие, умеренные дожди, возможны грозы.
В этот же день в Улан-Удэ, Баргузинском, Бичурском, Джидинском, Заиграевском, Иволгинском, Кабанском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Селенгинском, Тарбагатайском, Тункинском и Хоринском районах высокая пожарная опасность - 4 класс.
ГУ МЧС по Бурятии призывает граждан ни в коем случае не пренебрегать требованиями пожарной безопасности.
В Бурятии на смену жаре идёт непогода
Общество, Фото:
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