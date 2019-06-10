Старейший стадион Братска открылся после реконструкции

6 июня в Падунском районе Братска открылся обновлённый стадион «Труд»



В 2018 году здесь было уложено современное искусственное поле, смонтировано освещение, установлены трибуна и ограждение. Объём финансирования составил 35 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Братска.



Реконструкция стадиона назрела несколько лет назад. С инициативой привести его в порядок выступил в прошлом году председатель Общественной палаты Братска Валерий Фомин. Его поддержали мэр города Сергей Серебренников и председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка, в прошлом сам профессиональный футболист.



На выделенные 35 млн рублей в 2018 году был выполнен большой комплекс работ, который изменил стадион до неузнаваемости. Подготовили основание поля, уложили искусственную траву, смонтировали современную систему освещения, установили ограждение стадиона и новую сборно-разборную трибуну.



Этим летом будет выполнена вторая очередь работ по реконструкции стадиона. В рамках социального партнерства за дело возьмутся лесохимики. Будет выполнен капитальный ремонт легкоатлетических дорожек с укладкой бесшовного резинового покрытия EcoStep Sport. Объём работ — более 9 млн руб.



— Здорово, что в нашем городе появилось еще одно современное поле, — сказал директор МАУ ФК «Сибиряк» Евгений Харланов. — Теперь в каждом районе у нас есть поле, на котором могут проходить соревнования любого уровня.



За вторым этапом реконструкции планируется провести третий, который предусматривает обустройство новых современных раздевалок и душевых. Также руководитель муниципального учреждения сообщил, что, благодаря реконструкции стадиона, появилась возможность принять на работу со следующего года второго детского тренера. Это позволит увеличить число воспитанников на сто человек (сейчас в школе занимаются 540 ребят).



Справка:



Стадион «Труд» — старейший в Братске. Создан в 1957 году строителями Братской ГЭС на месте карьера, откуда возили грунт на отсыпку дорог. Площадку выровняли и спланировали бульдозерами, вкопали ворота, установили скамейки, сделали разметку. В том же году провели первые соревнования, в которых победу одержала команда механизаторов. Спустя год уложили на поле дерн, и с этого момента стадион стал официальным городским стадионом.



Здесь неоднократно выступала футбольная сборная СССР и гости из социалистических стран, играл легендарный Эдуард Стрельцов, в новое время оттачивал свое мастерство гордость Братска Федор Кудряшов. В последние годы на стадионе успешно тренировались воспитанники детской спортивной школы, проводились различные спортивные мероприятия.



