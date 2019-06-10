Старейший стадион Братска открылся после реконструкции

6 июня в Падунском районе Братска открылся обновлённый стадион «Труд»
В 2018 году здесь было уложено современное искусственное поле, смонтировано освещение, установлены трибуна и ограждение. Объём финансирования составил 35 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Братска.
Реконструкция стадиона назрела несколько лет назад. С инициативой привести его в порядок выступил в прошлом году председатель Общественной палаты Братска Валерий Фомин. Его поддержали мэр города Сергей Серебренников и председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка, в прошлом сам профессиональный футболист.
На выделенные 35 млн рублей в 2018 году был выполнен большой комплекс работ, который изменил стадион до неузнаваемости. Подготовили основание поля, уложили искусственную траву, смонтировали современную систему освещения, установили ограждение стадиона и новую сборно-разборную трибуну.
Этим летом будет выполнена вторая очередь работ по реконструкции стадиона. В рамках социального партнерства за дело возьмутся лесохимики. Будет выполнен капитальный ремонт легкоатлетических дорожек с укладкой бесшовного резинового покрытия EcoStep Sport. Объём работ — более 9 млн руб.
— Здорово, что в нашем городе появилось еще одно современное поле, — сказал директор МАУ ФК «Сибиряк» Евгений Харланов. — Теперь в каждом районе у нас есть поле, на котором могут проходить соревнования любого уровня.
За вторым этапом реконструкции планируется провести третий, который предусматривает обустройство новых современных раздевалок и душевых. Также руководитель муниципального учреждения сообщил, что, благодаря реконструкции стадиона, появилась возможность принять на работу со следующего года второго детского тренера. Это позволит увеличить число воспитанников на сто человек (сейчас в школе занимаются 540 ребят).
Справка:
Стадион «Труд» — старейший в Братске. Создан в 1957 году строителями Братской ГЭС на месте карьера, откуда возили грунт на отсыпку дорог. Площадку выровняли и спланировали бульдозерами, вкопали ворота, установили скамейки, сделали разметку. В том же году провели первые соревнования, в которых победу одержала команда механизаторов. Спустя год уложили на поле дерн, и с этого момента стадион стал официальным городским стадионом.
Здесь неоднократно выступала футбольная сборная СССР и гости из социалистических стран, играл легендарный Эдуард Стрельцов, в новое время оттачивал свое мастерство гордость Братска Федор Кудряшов. В последние годы на стадионе успешно тренировались воспитанники детской спортивной школы, проводились различные спортивные мероприятия.
Старейший стадион Братска открылся после реконструкции
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На Ольхоне состоялся «Праздник чистоты»
В Советском районе Улан-Удэ прошёл турнир по мини-лапте
Синоптики сообщили об ухудшении погоды
6 июня в Падунском районе Братска открылся обновлённый стадион «Труд»
В роликах юноша неудачно «подкатывает» к понравившейся ему девушке
Он будет закрыт с 11 по 14 июня
Постановку будет сопровождать живая, авторская музыка от гитариста и барабанщика
Сергей Мещеряков уехал на постоянное место жительства в Москву
Скульптор запечатлел момент предложения руки и сердца
Мясо везла пассажирка поезда
В конкурсе приняли участие 23 человека
Татьяна Андриевская завоевала медали и в личном, и в командном зачёте
Аттестаты будут вручать с 16 июня по 28 июня
Его снимки с ламами и прихожанами появились в Сети
Медведи массово выходят на берег Байкала, где их ждёт угощение. «Байкал-Daily» представляет яркий фоторепортаж Сергея Тарасенко из Забайкальского нацпарка