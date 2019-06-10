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Выпускник Буддийского университета снимает весёлые вайны

Выпускник Буддийского университета снимает весёлые вайны
Общество, 
В роликах юноша неудачно «подкатывает» к понравившейся ему девушке

Руслан Сантуев, победитель III международного этнофестиваля «Алтан Мундарга», с недавних пор выпускник Буддийского университета, снял вместе с друзьями юмористический ролик в двух сериях. Короткие видеозаписи он опубликовал на специально созданной им странице bambagar_show в «Инстаграме».

Разговаривают герои ролика на бурятском языке (баргузинский диалект), также здесь есть перевод на русском.

На первом видео молодой человек собирается пригласить на свидание понравившуюся девушку, однако из-за переживаний и стеснения внезапно в ходе общения спрашивает её – не хочет ли она купить семенной картофель. На его удивление девушка соглашается. Что же произошло дальше с влюблённым, можно посмотреть во второй части ролика. 




Пользователям нравится работа Руслана Сантуева - они охотно ставят лайки и комментируют видео:

«Очень естественно»
«Подкат засчитан»
«Ждём продолжения сериала»
«Давно так не смеялась»
«Всё-таки ждём хэппи энд»

Как сообщал «Байкал-Daily», Руслан Сантуев с недавних пор увлёкся пранками и вайнами. В первой видеозаписи, которая опубликована весной, было обращение к подписчикам, а также пранк над посетителями торгового центра. Руслан представился охранником и под разными предлогами не пускал людей в здание.

Молодой человек в апреле провёл свой первый турнир по разбиванию хребтовой кости. Он был организован во время праздника почитания богини Янжимы в Баргузинском дацане.

буддизм вайн интернет
 
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