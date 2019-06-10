Выпускник Буддийского университета снимает весёлые вайны

Руслан Сантуев, победитель III международного этнофестиваля «Алтан Мундарга», с недавних пор выпускник Буддийского университета, снял вместе с друзьями юмористический ролик в двух сериях. Короткие видеозаписи он опубликовал на специально созданной им странице bambagar_show в «Инстаграме».
Разговаривают герои ролика на бурятском языке (баргузинский диалект), также здесь есть перевод на русском.
На первом видео молодой человек собирается пригласить на свидание понравившуюся девушку, однако из-за переживаний и стеснения внезапно в ходе общения спрашивает её – не хочет ли она купить семенной картофель. На его удивление девушка соглашается. Что же произошло дальше с влюблённым, можно посмотреть во второй части ролика.
Пользователям нравится работа Руслана Сантуева - они охотно ставят лайки и комментируют видео:
«Очень естественно»
«Подкат засчитан»
«Ждём продолжения сериала»
«Давно так не смеялась»
«Всё-таки ждём хэппи энд»
Как сообщал «Байкал-Daily», Руслан Сантуев с недавних пор увлёкся пранками и вайнами. В первой видеозаписи, которая опубликована весной, было обращение к подписчикам, а также пранк над посетителями торгового центра. Руслан представился охранником и под разными предлогами не пускал людей в здание.
Молодой человек в апреле провёл свой первый турнир по разбиванию хребтовой кости. Он был организован во время праздника почитания богини Янжимы в Баргузинском дацане.