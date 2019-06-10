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Юная шахматистка из Аги выиграла первенство Европы

Юная шахматистка из Аги выиграла первенство Европы
Общество,  Фото:Федерация шахмат Забайкальского края
Она завоевала путёвку на в первенство мира в Перу

В румынском городе Мамая завершилось первенство Европы среди школьников, проходившее с 30 мая по 8 июня. В нём приняли участие более 300 юных шахматистов из 20 стран. Забайкальский край представляли Яна Жапова и Эрдэм Батожаргалов.

Все турниры проходили по правилам Европейского шахматного союза по швейцарской системе. В группе среди девочек до 11 лет, набрав восемь очков (7 побед и две ничьи) из девяти возможных, одержала уверенную победу юная агинская шахматистка. Второе и третье места заняли сестры Бабич Маса и Милана из Боснии и Герцеговины.

Яна Жапова получила персональное право на участие в первенстве мира среди школьников, которое пройдёт 2-10 мая 2020 года в столице Перу городе Лима, а также право участия в чемпионате Европы 2020 года.

Напомним, в 2019 году Яна стала самой юной шахматисткой Забайкальского края, получившей звание кандидата в мастера спорта. Весной 2018 года она выиграла чемпионат России по быстрым шахматам. Летом завоевала бронзу на детском первенстве Европы по классическим шахматам. Осенью того же года заняла 12-ое место на первенстве мира в Испании, где выступали свыше 850 участников из 86 стран. В 2019 году победила на Международном Кубке по шахматам Moscow Open, заняла второе место на первенстве России по блицу, в классических шахматах – 4 место. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Агинского Бурятского округа.
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