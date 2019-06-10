Постановку будет сопровождать живая, авторская музыка от гитариста и барабанщика
11 июня Молодёжный художественный театр покажет спектакль-концерт «Намжил Нимбуев. Стихи» (12+) в день рождения поэта.
В спектакле играют Анатолий Баскаков, Людмила Кузьмина, Артём Баскаков, Константин Осодоев, Любовь Рябкова и Алла Натансон, сообщили в пресс-службе театра.
Постановку будет сопровождать живая, авторская музыка от гитариста-виртуоза Андрея Баглаева и барабанщика Семёна Крайнова, а также специальный видеоряд, созданный режиссёром мультимедиа Арсаланом Рабдановым.
Спектакль-концерт «Намжил Нимбуев. Стихи» покажут в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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