Иркутский дзюдоист стал призёром всероссийских соревнований

В Нальчике спортсмен получил серебро



Иркутский спортсмен Алим Калаев занял второе место на всероссийских соревнованиях по дзюдо на призы ВФСО «Динамо», которые 8-9 июня проходили в Нальчике. В турнире приняли участие около 70 дзюдоистов из 34 регионов России.



Алим Калаев выступал в весовой категории до 81 кг. Иркутский дзюдоист стал вторым, уступив в финале спортсмену из Республики Татарстан Сулейману Вышегурову, который одержал победу. Бронзовыми призёрами в этом весе стали Аскер Батов (Республика Адыгея) и Магомед Абдулкагиров (Ставропольский край).



Алим Калаев является воспитанником спортивного клуба дзюдо «Мори» и тренируется под руководством Эргаша и Фотеха Махмадбековых. По итогам всероссийских соревнований Алим получил право участвовать в чемпионате России по дзюдо, который с 6 по 9 сентября состоится в Назрани, сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.

