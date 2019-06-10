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Иркутский дзюдоист стал призёром всероссийских соревнований

Иркутский дзюдоист стал призёром всероссийских соревнований
Общество,  Фото:pixabay.com
В Нальчике спортсмен получил серебро

Иркутский спортсмен Алим Калаев занял второе место на всероссийских соревнованиях по дзюдо на призы ВФСО «Динамо», которые 8-9 июня проходили в Нальчике. В турнире приняли участие около 70 дзюдоистов из 34 регионов России.

Алим Калаев выступал в весовой категории до 81 кг. Иркутский дзюдоист стал вторым, уступив в финале спортсмену из Республики Татарстан Сулейману Вышегурову, который одержал победу. Бронзовыми призёрами в этом весе стали Аскер Батов (Республика Адыгея) и Магомед Абдулкагиров (Ставропольский край).

Алим Калаев является воспитанником спортивного клуба дзюдо «Мори» и тренируется под руководством Эргаша и Фотеха Махмадбековых. По итогам всероссийских соревнований Алим получил право участвовать в чемпионате России по дзюдо, который с 6 по 9 сентября состоится в Назрани, сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.
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