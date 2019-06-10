Победителем стала команда Иркутской области
Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике и II этап IX летней Спартакиады учащихся России по лёгкой атлетике 8 и 9 июня прошли на стадионе ИРНИТУ в Иркутске.
Победителем II этапа Спартакиады учащихся России стала команда Иркутской области. Второе место заняла сборная Красноярского края. Третье место – у легкоатлетов Новосибирской области, сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья.
В Иркутске закончилась спартакиада по лёгкой атлетике
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