В Иркутске закончилась спартакиада по лёгкой атлетике

Победителем стала команда Иркутской области



Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике и II этап IX летней Спартакиады учащихся России по лёгкой атлетике 8 и 9 июня прошли на стадионе ИРНИТУ в Иркутске.



Победителем II этапа Спартакиады учащихся России стала команда Иркутской области. Второе место заняла сборная Красноярского края. Третье место – у легкоатлетов Новосибирской области, сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья.



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