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Этнографический музей в Бурятии остался без директора

Этнографический музей в Бурятии остался без директора
Общество, 
Сергей Мещеряков уехал на постоянное место жительства в Москву

7 июня Сергей Мещеряков покинул пост директора Этнографического музея, который занимал 10 месяцев. Мещеряков уехал на постоянное место жительства в Москву, сообщает министерство культуры Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», Сергей Мещеряков был назначен директором Этнографического музея в Улан-Удэ в июле 2018 года. Прежде он трудился председателем контрольного комитета администрации главы Бурятии.

За время работы Мещерякова в музее были заменены электроопоры, а также решён вопрос с фондохранилищем. Бесценные экспонаты музея, которые ещё можно спасти реставрацией, увезли в специально оборудованные помещения бизнес-инкубатора. Условия хранения в музее до этого были такими, что даже реставраторы отказывались приниматься за работу.

За 10 месяцев музей приобрёл самосвал. Теперь стало проще завозить корма, вывозить мусор. Отремонтировали трактор. Для реставрационной мастерской закупили современное станочное оборудование.

- Московской компании заказал обновление сайта музея. Мы стали активнее продвигаться в соцсетях. Когда я пришёл, на сайте было 30-37 посетителей. Сейчас свыше 6 тысяч, - добавил Мещеряков. - Подключили WI-FI. Появились точки подключения 4G. Расширился перечень услуг. Зимой появились снегоходы. Сейчас у входа завершается строительство детского городка. Пиратский корабль должны достроить к 12 июня. Будет 5 аттракционов, из них 4 механизированных.

- В связи с последними событиями строго следим за соблюдением норм безопасности. Кроме того, мы стали давать в аренду велосипеды и детские машинки. Удивились тому, каким спросом пользуется прокат детских колясок, - поделился также впечатлениями Сергей Мещеряков.

Собрали за это время юрту возле «живого уголка». Она зимой служит пунктом обогрева, поскольку в холода больше согреваться негде.

Для «живого уголка» начали комплектовать и продавать корм для животных. Ранее их посетители кормили всем подряд, что приносили с собой. Однажды это едва не закончилось удушьем одного животного. Поэтому сотрудники решили сами формировать небольшие комплекты корма для разных зверей.

Отреставрировали вольер для медведя, делается вольер для лосей. Через две недели их ожидает новоселье.

Сдвинулся с места вопрос о дополнительных 40 гектарах площади музея. Специализированная организация изучила эту территорию, «отточковала» все координаты. Будет подготовлена карта с границами и рельефом, протяжённость периметра.

Новому директору останется доделать начатые работы по входной группе музея. Народный Хурал выделил на это 3 миллиона рублей.

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