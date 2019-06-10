Лучшие в республике отправятся на финал в Москву
27 июня пройдёт региональный этап военно-патриотической игры «Зарница». К участию приглашаются студенты высших и средних учебных заведений, состоящих в команде из 10 человек, в возрасте от 18 до 25 лет. Заявки на участие необходимо направить до 21 июня.
Проводит игру Молодёжный центр Бурятии совместно с региональным отделением ДОСААФ России. «Игра проводится в целях воспитания гражданственности и патриотизма, готовности к служению Отечеству и формированию качеств, навыков и умения, необходимые при действиях в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях», – отметили организаторы игры.
По результатам игры будет собрана сборная, которая отправится представлять честь республики на финальный этап Всероссийской игры «Зарница» в город Москва, сообщает пресс-служба Минспорта РБ.
Студенты Бурятии сразятся в «Зарнице»
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