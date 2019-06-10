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В Улан-Удэ прочитали стихотворения Пушкина на бурятском языке

В Улан-Удэ прочитали стихотворения Пушкина на бурятском языке
Общество, 
В конкурсе приняли участие 23 человека

В честь 220-летия со дня рождения Александра Пушкина Центральная городская библиотека имени Калашникова организовала конкурс чтецов на бурятском языке «Я вдохновенно Пушкина читаю / Би абьяастайгаар Пушкиниие уншанаб».

Хотя конкурс был объявлен среди взрослых, изъявило желание участвовать немало детей. В результате читали стихотворения классика 23 человека.

Победителем конкурса среди учащихся стала Елизавета Цыренжапова, ученица 9 класса школы № 37; второе место занял Цырен Батоцыренов, студент 1 курса колледжа искусств имени Чайковского. Ольга Корытова, ученица 6 класса школы № 20, заняла третье место.

Поощрительные призы за активное участие в конкурсе среди учащихся достались:

- Сэсэг Дымпиловой, ученице 10 класса школы № 20;
- Баярме Мархеевой, ученице 11 класса школы № 36.

Среди взрослых места победителем конкурса стала Дари-Дулма Доржиевна Ринчино, учитель химии, ветеран педагогического труда (сертификат на 2500 руб.). Второе место заняла Сэсэг Базаржаповна Садаева, сотрудница детского сада № 5 «Хрусталик» (сертификат на 1500 руб.). Третьим стал Владимир Очирович Бухаев, руководитель ансамбля бурятской песни «Амар Сайн» ДК «Авиатор» (1000 руб.).

Поощрительные призы вручили:

- Валентине Шойдоповне Галсановой, пенсионерке, активному участнику группы по скандинавской ходьбе, ансамбля бурятской песни «Амар Сайн»;
- Бэлигто Дашицыренову, студенту 2 курса Восточного института БГУ.

бурятский язык стихи
 
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