В конкурсе приняли участие 23 человека
В честь 220-летия со дня рождения Александра Пушкина Центральная городская библиотека имени Калашникова организовала конкурс чтецов на бурятском языке «Я вдохновенно Пушкина читаю / Би абьяастайгаар Пушкиниие уншанаб».
Хотя конкурс был объявлен среди взрослых, изъявило желание участвовать немало детей. В результате читали стихотворения классика 23 человека.
Победителем конкурса среди учащихся стала Елизавета Цыренжапова, ученица 9 класса школы № 37; второе место занял Цырен Батоцыренов, студент 1 курса колледжа искусств имени Чайковского. Ольга Корытова, ученица 6 класса школы № 20, заняла третье место.
Поощрительные призы за активное участие в конкурсе среди учащихся достались:
- Сэсэг Дымпиловой, ученице 10 класса школы № 20;
- Баярме Мархеевой, ученице 11 класса школы № 36.
Среди взрослых места победителем конкурса стала Дари-Дулма Доржиевна Ринчино, учитель химии, ветеран педагогического труда (сертификат на 2500 руб.). Второе место заняла Сэсэг Базаржаповна Садаева, сотрудница детского сада № 5 «Хрусталик» (сертификат на 1500 руб.). Третьим стал Владимир Очирович Бухаев, руководитель ансамбля бурятской песни «Амар Сайн» ДК «Авиатор» (1000 руб.).
Поощрительные призы вручили:
- Валентине Шойдоповне Галсановой, пенсионерке, активному участнику группы по скандинавской ходьбе, ансамбля бурятской песни «Амар Сайн»;
- Бэлигто Дашицыренову, студенту 2 курса Восточного института БГУ.
В Улан-Удэ прочитали стихотворения Пушкина на бурятском языке
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