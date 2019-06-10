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Бурятские лучники завоевали четыре медали чемпионата мира

Бурятские лучники завоевали четыре медали чемпионата мира
Общество,  Фото:на фото Степанида Артахинова и Баир Шигаев
Татьяна Андриевская завоевала медали и в личном, и в командном зачёте

В городе Хертогенбос (Нидерланды) со 2 по 9 июня проходил чемпионат мира по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и нарушением зрения. На старт мирового первенства вышли около 300 лучников из 46 стран мира. В состав сборной команды России вошли 18 спортсменов с ПОДА, сообщает Паралимпийский комитет.

Татьяна Андриевская из Бурятии завоевала бронзовую медаль в блочном луке в открытом классе. Золотая медаль у спортсменки из Сингапура, серебряная – у лучницы из Великобритании.

Баир Шигаев из Бурятии взял серебро вместе со Степанидой Артахиновой (Якутия) в стрельбе из блочного лука. В финале пара из России уступила всего одно очко сборной Китая.

Бронзовую медаль завоевала мужская сборная России в классе W1. В составе команды - Александр Дорофеев (Республика Бурятия), Константин Донской (Московская область) и Алексей Леонов (Астраханская область). Сборная Турции завоевала золотую медаль, сборная Китая – серебряную.

Бронзовую медаль завоевала женская команда России в блочном луке, состав - Анастасия Джиоева (Московская область), Степанида Артахинова (Республика Саха (Якутия) и Татьяна Андриевская (Республика Бурятия). Золотая медаль у лучниц из Китая, серебряная – у представительниц Великобритании.

Как сообщал «Байкал-Daily», Татьяна Андриевская в первый же день чемпионата мира установила новый мировой рекорд.

Справка:

Стрельба из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата - одна из старейших дисциплин в программе Паралимпийских летних игр. Включена в программу I Паралимпийских летних игр 1960 года в Риме. Первые соревнования по стрельбе из лука прошли в 1948 году в г. Стоук-Мандевиле, что ассоциирует этот вид спорта с зарождением паралимпийского движения в целом. На XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио будет разыграно 9 комплектов медалей в стрельбе из лука спорта лиц с ПОДА.

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