Стивен Сигал посетил дацан в Санкт-Петербурге

Накануне дацан Буддийской традиционной Сангхи России в Санкт-Петербурге посетил голливудский актёр Стивен Сигал. Звезда Голливуда побывал в дацане вместе с женой-монголкой Эрдэнэтуяа Бацук. Пара фотографировалась с ламами и прихожанами. Снимки появились на странице буддийского храма в Instagram.
Многие уроженцы Бурятии, проживающие в Северной столице, увидев в Интернете фотографии со Стивеном Сигалом, сетуют на то, что пропустили это событие.
Стивен Сигал был замечен на Петербургском международном экономическом форуме.
Также знаменитый актёр встретился в Санкт-Петербурге с представителями бурятской и калмыцкой культур и посетил концерт в честь Дней культуры Монголии.
Стивен Сигал исповедует буддизм.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2016 году Сигал получил гражданство России. Паспорт ему вручил президент Владимир Путин, который выразил надежду, что этот «маленький жест, может быть, станет признаком постепенной нормализации межгосударственных отношений».
Предки Стивена Сигала перебрались в США в первой половине века XX века из России. Чтобы понять свою родословную, актёр проехался по Калмыкии, Туве и Якутии, ведь на фотографии деда и его семьи были люди с раскосыми глазами. Вскоре он понял, что его корни - бурятские. По словам Сигала, его дед был монголом, а отец - бурятом.
В 2016 году Стивен Сигал вместе с супругой побывал на шоу Андрея Малахова «Пусть говорят», где вновь рассказал о своих корнях. Актёр заявил, что планирует когда-нибудь съездить на Байкал, которое назвал «одним из самых чудесных и фантастических мест на планете».