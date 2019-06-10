Гостья обворовала спящую читинку

Она стащила iPhone и деньги



В полицию обратилась 25-летняя читинка с заявлением о краже. Накануне у потерпевшей была в гостях знакомая, которая приехала из Улетовского района Забайкальского края. Отметив встречу, хозяйка квартиры уснула, а на утро обнаружила незапертой входную дверь, пропажу мобильного телефона iPhone и 10 тысяч рублей. Также в квартире не было гостьи.



- Сотрудники уголовного розыска проверили на причастность к преступлению соседей потерпевшей, а также других лиц, которые входят в круг её общения. Установлено местонахождение недавней гостьи. Она была задержана в посёлке Дровянная и доставлена в отдел полиции «Ингодинский». От неё получены признательные показания. Часть похищенного имущества изъята. – сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



В отношении ранее судимой за кражу 26-летней злоумышленницы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».