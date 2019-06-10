 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Июня

09 Июня

Популярное

Гостья обворовала спящую читинку

Гостья обворовала спящую читинку
Общество,  Фото:pixabay.com
Она стащила iPhone и деньги

В полицию обратилась 25-летняя читинка с заявлением о краже. Накануне у потерпевшей была в гостях знакомая, которая приехала из Улетовского района Забайкальского края. Отметив встречу, хозяйка квартиры уснула, а на утро обнаружила незапертой входную дверь, пропажу мобильного телефона iPhone и 10 тысяч рублей. Также в квартире не было гостьи.

- Сотрудники уголовного розыска проверили на причастность к преступлению соседей потерпевшей, а также других лиц, которые входят в круг её общения. Установлено местонахождение недавней гостьи. Она была задержана в посёлке Дровянная и доставлена в отдел полиции «Ингодинский». От неё получены признательные показания. Часть похищенного имущества изъята. – сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

В отношении ранее судимой за кражу 26-летней злоумышленницы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
кража Забайкальский край
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Гостья обворовала спящую читинку
Гостья обворовала спящую читинку
Общество, 10.06.2019
Она стащила iPhone и деньги
В Бурятии реже стали воровать сотовые телефоны
В Бурятии реже стали воровать сотовые телефоны
Общество, 10.06.2019
В республике снизилось число преступлений
В Улан-Удэ до +35
В Улан-Удэ до +35
Общество, 10.06.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 10 июня по республике днём местами кратковременные дожди, грозы, по юго-западу ливни
Улан-удэнец прогулял украденные деньги
Улан-удэнец прогулял украденные деньги
Общество, 09.06.2019
Парень ограбил прохожего
В Бурятии не горят леса
В Бурятии не горят леса
Общество, 09.06.2019
Всего за сутки потушено три лесных пожара 
В Улан-Удэ вор сам сдался полиции
В Улан-Удэ вор сам сдался полиции
Общество, 09.06.2019
Он увидел свою ориентировку в СМИ
Забайкалка схватила таможенника за волосы
Забайкалка схватила таможенника за волосы
Общество, 09.06.2019
Женщина пыталась воспрепятствовать составлению административного протокола 
В Мухоршибирском районе родился сотый малыш
В Мухоршибирском районе родился сотый малыш
Общество, 09.06.2019
Ребёнка назвали Святославом
Река в Бурятии стала оранжевой из-за ржавчины
Река в Бурятии стала оранжевой из-за ржавчины
Общество, 09.06.2019
Ситуация по реке Модон-Куль в Закаменском районе на контроле у правительства республики 
Нарушителя госграницы осудили в Бурятии
Нарушителя госграницы осудили в Бурятии
Общество, 09.06.2019
Мужчина пытался попасть в Россию через лес 
В Улан-Удэ сегодня до +30
В Улан-Удэ сегодня до +30
Общество, 09.06.2019
По республике днём максимальная температура 27-32, местами 17-22 тепла
В Улан-Удэ прошёл концерт группы «Особый климаt°»
В Улан-Удэ прошёл концерт группы «Особый климаt°»
Общество, 08.06.2019
На концерте были разыграны билеты на фестиваль «Голос кочевников»
Легкоатлет из Бурятии побил рекорд республики в беге на 400 метров
Легкоатлет из Бурятии побил рекорд республики в беге на 400 метров
Общество, 08.06.2019
Соревнования по лёгкой атлетике проходят в Иркутске

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^