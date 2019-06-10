10 домов в Улан-Удэ вечером оставались без света

Произошла авария



Накануне, 9 июня, в 20:44 из-за неисправности трансформатора без света остались 10 многоквартирных на улице Тобольская в Улан-Удэ. Под отключение попали дома под номерами: 39, 41, 43, 45, 49, 55, 57, 59, 63, 73.



В 21:47 аварию устранили, электроэнергия появилась в домах горожан. Время отключения составило чуть больше часа, сообщается в оперативной сводке по городу.