По данным Бурятского гидрометцентра, 10 июня по республике днём местами кратковременные дожди, грозы, по юго-западу ливни
Ветер западный 5-10, днём при грозах порывистый до 15 м/с. Температура днём 30-35, местами 20-25 тепла.
В Улан-Удэ без осадков, в конце дня возможен небольшой дождь. Днём ветер западный 7-12 м/с. Днём 33-35 градусов тепла.
В Улан-Удэ до +35
Общество, Фото:
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