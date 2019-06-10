В Улан-Удэ до +35

По данным Бурятского гидрометцентра, 10 июня по республике днём местами кратковременные дожди, грозы, по юго-западу ливни



Ветер западный 5-10, днём при грозах порывистый до 15 м/с. Температура днём 30-35, местами 20-25 тепла.



В Улан-Удэ без осадков, в конце дня возможен небольшой дождь. Днём ветер западный 7-12 м/с. Днём 33-35 градусов тепла.



Читают сейчас